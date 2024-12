Condiciona Eugenio Derbez su participación en ‘Shrek 5’

Sin embargo, menciona que, en caso de que no lo dejen mover el texto, éste no aparecerá en la película.

“Hay un dilema, estoy en pláticas con ellos. Ya no están los que me conocieron, los que sabían mi valor como latinoamericano. Hay un gran riesgo porque conozco a los gringos de que agarren y a la hora que yo diga que voy a adaptar la película me digan que no. Si me piden que lo diga como está escrito no lo voy a hacer. Estamos en pláticas y llevamos varias juntas porque hay un gran riesgo de que no haga la nueva película de Shrek”, mencionó.

Según el anuncio oficial realizado por Dreamworks Animation, la quinta película del ogro estará llegando a las salas de cine el próximo 1 de julio del 2026.