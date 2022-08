De acuerdo con el medio We Got This Covered, la noticia ha sido polémica debido a que Will Smith incurre en el clásico nepotismo que impera en Hollywood, pues no sería la primera vez que el actor busca un estelar para su hijo.

Will Smith y Jaden Smith actuaron juntos por primera vez en En Busca de la Felicidad, película que fue bien recibida por la crítica, pero la dupla no funcionó en 2013 con Después de la Tierra, cinta de M. Night Shyamalan que obtuvo muy malas reseñas hacia la actuación de Jaden.