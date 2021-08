La estrella de Big Little Lies ha confesado que se arrepiente de no haber tenido más hijos, aunque está agradecida por haber cruzado su camino con Keith Urban, padre de sus únicas hijas biológicas.

De acuerdo al portal hola.com, publicó que, hay un anhelo que la actriz no pudo cumplir, y tiene que ver justamente con su faceta de mamá.

“Ojalá hubiera tenido más hijos, pero no tuve esa opción”, confesó en entrevista para la edición australiana de la revista Marie Claire, espacio donde aseguró que “hubiera amado a 10 (niños)”, sin embargo no detalló sobre las causas por las que no buscó tener más bebés.

“Pero está bien. He llegado a ser madre de otros niños. Tengo seis sobrinas y sobrinos, y soy madrina de 12. Me encanta ser madre, me encantan los niños y todo lo que dicen”, admitió Nicole.

“Son peculiares, divertidos, sin filtros. Y luego puedes verlos crecer y ponerlos en su camino”, continuó la actriz, quien es la madre más cariñosa para Sunday, de 13 y Faith, de 13 y 10 años respectivamente, fruto de su matrimonio con Urban.