Confiesa Sabine Moussier que le gustaría interpretar a un personaje trans

Con 26 años de trayectoria profesional, Sabine Moussier ha desarrollado diversos personajes, sin embargo, se ha posicionado como una antagonista o villana que hace cualquier clase de maldad sin el menor pudor, poniendo sal y pimienta a los proyectos en los que participa.

Pese los retos actorales que ha tenido durante su carrera, hay un tipo de personaje que le gustaría interpretar, se trata de un transgénero, publicó peoplenespanol.com

“Un personaje trans estaría increíble, divertidísimo, me encantaría. Ya hice una vez a un hombre, también comedia”, mencionó Moussier al diario mexicano El Universal. “Tengo gente transexual muy cercana a mí, son las personas más queridas, los apoyo y estoy para ellos porque son buenos. Las personas no deben ser catalogadas como hombres, mujeres, trans o con una preferencia sexual distinta, sino por el tipo de seres humanos que son por dentro”.

La también modelo está convencida que puede desarrollar cualquier tipo de papel y sacarlo avante sin importar lo difícil que pueda parecer. Y si bien, está consciente que se le reconoce por su trabajo como la “mala” de la historia; lo cual, disfruta mucho, no puede negar que espera cumplir sortear otros obstáculos histriónicos.

“En la televisión casi siempre se me encasilla como la amante, la asesina, la loca y mi meta es poder hacer todo tipo de personajes, ojalá que con la actuación se pueda demostrar que se me puede dar hacer cualquier personaje porque soy actriz, aunque me divierte muchísimo hacer villanas”, comentó.

Sabine Moussier, también confesó que desea ser protagonista de una telenovela y alejarse de los roles antagónicos; solo el tiempo dirá si logra llevar a cabo este deseo.