Confiesa Tom Holland que no se siente cómodo con el entorno de Hollywood

El actor británico Tom Holland sorprendió al público tras abrirse como pocas veces sobre su relación con la fama y la industria del entretenimiento.
Durante su participación en el podcast On Purpose, conducido por Jay Shetty, el protagonista de Spider-Man confesó que, aunque ama hacer cine, no se siente cómodo con el entorno de Hollywood.
Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y han sido retomadas por diversos medios internacionales, destacando su postura frente a la presión mediática y su deseo de llevar una vida más privada.
🚨 Tom Holland on Why He Keeps His Distance From Hollywood“Had I not walked away from certain situations, let's just put it at that, I would be a very different person today ... I really do not like Hollywood. It is not for me. The business really scares me.” pic.twitter.com/szlVJvDRu2— Chief Nerd (@TheChiefNerd)
March 29, 2026
Durante la conversación, Holland fue directo al expresar su sentir sobre la industria. “Mira, realmente soy un gran admirador de hacer películas, pero realmente no me gusta Hollywood. No es para mí. El negocio realmente me asusta”, dijo.
El actor explicó que, aunque forma parte del sistema, intenta mantener una distancia emocional y personal para no verse absorbido por la dinámica del medio, señala elimparcial.com
“Entiendo que soy parte de ese negocio y disfruto mis interacciones con él, pero dicho esto, siempre estoy buscando formas de alejarme para vivir una vida lo más normal posible”.
Tom Holland también habló sobre las decisiones que ha tomado para mantenerse centrado a lo largo de su carrera. “He sido muy bueno manteniendo el contacto con mis amigos, manteniendo a mi familia cerca... y no dejándome atrapar por el revuelo de Hollywood.”
El actor reconoció que este equilibrio ha sido clave para su desarrollo personal y profesional, especialmente en una industria donde la exposición constante puede resultar abrumadora.
Lejos de los sets de filmación, Holland aseguró que encuentra estabilidad en actividades cotidianas y en su círculo cercano.
“Realmente tengo muchas ganas de concentrarme en lo que me hace feliz, que es mi familia, mis amigos, mi carpintería, mi golf, la organización benéfica que dirige mi madre.”
El actor también reveló que, cuando la presión aumenta, opta por desconectarse: “Cuando se vuelve un poco excesivo, me convierto en una especie de ermitaño y desaparezco. Regreso a Kingston... salgo con mis amigos y mi familia”, resaltó.