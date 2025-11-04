Confirma AC/DC concierto en México

El rugido de las guitarras de AC/DC volverá a escucharse en la Ciudad de México. La banda australiana, una de las más influyentes del rock de todos los tiempos, confirmó oficialmente su regreso al país como parte de su gira internacional Power Up Tour. El anuncio llega después de más de diez años de ausencia y tras una serie de rumores que circulaban desde mediados del año. El regreso de los creadores de Back in Black y Thunderstruck marca uno de los eventos más esperados para los fanáticos del rock en México; aquí te damos todos los detalles.

Se confirmó que AC/DC se presentará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el 7 de abril del 2026, como parte de la ruta latinoamericana del Power Up Tour, detalla milenio .com “¡Estás a punto de quedar electrizado! ¡AC/DC llega con Power Up Tour 2026 a México y con The Pretty Reckless como invitados especiales!”, dice el comunicado de Ocesa en redes sociales. La preventa se llevará a cabo el 6 de noviembre, mientras que la venta general comenzará el 7 de noviembre a través de Ticketmaster.