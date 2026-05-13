Confirma Alejandra Guzmán posible embarazo de su hija Frida Sofía

Lo que parecía un evento para celebrar su regreso a los escenarios tras meses de hospitalización se convirtió en un momento de camaradería y convivencia con la prensa para Alejandra Guzmán, quien compartió que pronto podría convertirse en abuela, además de hablar sobre el proceso para convertir las cenizas de su madre en un diamante.

Guzmán aseguró que la relación con la nieta de Enrique Guzmán está en buenos términos y dijo que existe comunicación, al grado de que recibió felicitaciones por el Día de las Madres.

“La dejo que ella haga su vida, como a mí me dejó mi madre hacer la mía, pero creo que voy a ser abuela. Hay rumores, creo que deberíamos preguntarle a Frida, porque ayer le puse: ‘¿Cuánto tienes?’. No sé, nada más salió un videíto y vino una amiga muy chismosa a mi casa y me dijo. No quiero desviar nada, pero la vida sigue y si voy a ser abuela, voy a ser muy yo, consentidora”, confesó.