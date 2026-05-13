Confirma Alejandra Guzmán posible embarazo de su hija Frida Sofía

Lo que parecía un evento para celebrar su regreso a los escenarios tras meses de hospitalización se convirtió en un momento de camaradería y convivencia con la prensa para Alejandra Guzmán, quien compartió que pronto podría convertirse en abuela, además de hablar sobre el proceso para convertir las cenizas de su madre en un diamante.
Guzmán aseguró que la relación con la nieta de Enrique Guzmán está en buenos términos y dijo que existe comunicación, al grado de que recibió felicitaciones por el Día de las Madres.
“La dejo que ella haga su vida, como a mí me dejó mi madre hacer la mía, pero creo que voy a ser abuela. Hay rumores, creo que deberíamos preguntarle a Frida, porque ayer le puse: ‘¿Cuánto tienes?’. No sé, nada más salió un videíto y vino una amiga muy chismosa a mi casa y me dijo. No quiero desviar nada, pero la vida sigue y si voy a ser abuela, voy a ser muy yo, consentidora”, confesó.
La hija de Silvia Pinal lanzó recientemente una nueva canción titulada Los que nos quedamos escrita por ella misma e inspirada en el duelo que atravesó por la muerte de la llamada “Diva del Cine Mexicano”, señala vanguardia.com
“Lo hice después de dejar de tomar y de realmente vivir mi luto. Lo quise hacer así, en mis cinco sentidos; así es como se debe vivir y sentir. Me siento muy en paz con todo lo que viví y con ella en los últimos años”, explicó.
“Con mi maternidad tuve mucha paz. Ya hablo con ella, me felicitó este Día de las Madres, bueno, el pasado, cosa que me llenó de alegría y que, pues en algún momento, también yo fui una rebelde”, aseguró la cantante de Reina de Corazones al hablar de su única hija.
Alejandra también comentó que, según los rumores, el bebé estaría próximo a llegar. Incluso compartió haberle preguntado a su hija sobre los meses de gestación que tendría, aunque sin mencionar si recibió respuesta.
La cantante también dejó saber que el cuadro realizado por Diego Rivera de su madre se encuentra actualmente en Estados Unidos para ser restaurado y que próximamente lo mostrará una vez que concluyan los trabajos.