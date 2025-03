Confirma Alejandro Sanz gira en México

El cantautor y compositor español, Alejandro Sanz, confirmó que comenzará una gira por México este año y reveló que visitará al menos de 18 conciertos.

Fue en entrevista, donde Alejandro Sanz dio un adelanto de lo que será su próxima gira por México, revelando que no será una temporada corta, pues realizará al rededor de 18 conciertos.

En la entrevista, Alejandro Sanz adelantó los detalles de su próxima gira, revelando que comenzaría en septiembre de este año.

“En septiembre empezamos en México, han de ser unos 18 shows ahí en el país, así que nos veremos muy pronto”, dijo el intérprete de Amiga mía en entrevista con Yordi Rosado.

Cabe resaltar que hasta el momento Alejandro Sanz no ha dado más detalles, como las ciudades que visitará, ni cuál será la sede donde comenzará la gira, informó milenio.com.

En la misma entrevista el cantante hablo sobre la crisis emocional que estaba atravesando cuando publicó el polémico tuit en mayo de 2023 que alarmo a su grupo de fans.

“Al principio me asusté un poco por todo el revuelo, pero me di cuenta que, efectivamente, eso a mucha gente también le sirve, porque en el momento en el que exteriorizas eso, es cuando caminas hacia adelante. Busqué ayuda, nunca había sentido eso y por eso me asusté más de la cuenta, no era capaz de reconocer lo que me estaba pasando. Fue un proceso muy enriquecedor, aprendí mucho sobre mí y sobre las relaciones con los demás. Soy más feliz desde entonces”, explicó el artista.

Alejandro Sanz en aquellos momentos recurrió a su cuenta oficial de Twitter para hacer un post poco común. El cantante español preocupó a sus seguidores por su mensaje, con el que reveló que está pasando por un momento difícil, lo que de inmediato preocupó a sus fans.

Sobre Alejandro Sanz:

Alejandro Sanz tiene una carrera que abarca más de tres décadas, se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes en la música latina. Su estilo musical combina pop, flamenco y baladas románticas, lo que le ha permitido conectar con audiencias de todo el mundo.

Sanz comenzó su trayectoria artística a finales de los años 80 y alcanzó la fama internacional con su álbum Viviendo deprisa, aunque fue con Más y el éxito Corazón partío que se convirtió en un ícono global.