Por medio de una entrevista a De Primera Mano, Alicia Villarreal comunicó que está separada de Cruz Martínez. La cantante explicó que es una mujer madura y no dejará de cantar pese a su separación porque es eso que la mantiene con ánimos.

Dicha cualidad, provocó que duraran más de veinte años de casados, no obstante, unas fotos de Cruz Martínez estando en un centro nocturno con Valentina iniciaron una ola de rumores de una supuesta infidelidad, señaló milenio.com

“Llegó un momento en el que dije ya...Estoy bien, me siento bien. Siempre he dicho que la música es un compañero de todos los seres humanos, la música es un refugio es una terapia, es una cura para el alma y es lo que me encanta hacer”, dijo la cantante.

Explicó que tomó la decisión de divorciarse de Cruz Martínez porque, aunque no fue fácil, llegó un momento en el que dijo que ya no quería vivir más con la misma situación.

“No es simplemente firmar un papel y ya, realmente es un proceso”, comunicó Villarreal aseverando que fueron muchos años los que vivió a lado de Cruz Martínez.

Alicia Villarreal se encontraba en una entrevista cuando un reportero le cuestionó si perdonaría una infidelidad. La cantante, contundente, respondió que no.

Fue en ese momento en el que el reportero le mencionó que Cruz Martínez había sido captado a lado de una mujer y Alicia Villarreal quedó atónita con la noticia.