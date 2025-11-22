Confirma Ariana Grande que dio positivo a Covid-19

La famosa compartió una imagen que generó revuelo pues luego de que estuviera con Jimmy Fallon en su programa se supo que habría dado positivo a Covid-19.

La intérprete de éxitos como God is a woman ha tomado un ‘respiro’ en su vida profesional en cuanto a lo musical, pero con una importante presencia por medio de la película Wicked ; esto es lo que se sabe de su salud.

Ariana Grande, cantante de pop, ha causado preocupación por su estado de salud; y es que ha generado desconcierto que la famosa compartió un inesperado mensaje.

La cantante no ha dado una declaración más profunda sobre esto, pero sí dejó claro que en estos momentos enfrenta dicha enfermedad en medio de su promoción sobre Wicked, señala quien.com

Sus fans esperan que en breve la famosa de alguna novedad sobre la gravedad de su diagnóstico, aunque al parecer no hay de qué preocuparse porque se ha mantenido activa en redes sociales.

Incluso ha compartido imágenes de sus presentaciones por el tema de la película y además con gran ánimo, sin embargo, el ‘fandom’ de la ‘estrella’ del pop espera que tenga una pronta recuperación.

Ariana Grande es una cantante, compositora, actriz y empresaria estadounidense, considerada una de las figuras más influyentes del pop y R&B de su generación.

Es conocida por su amplio rango vocal de soprano lírica ligera (cuatro octavas), lo que la ha llevado a ser comparada con artistas como Mariah Carey y Whitney Houston.

Comenzó su carrera artística a los 15 años en el musical de Broadway 13 (2008). Saltó a la fama internacional al interpretar el papel de Cat Valentine en las populares series de televisión de Nickelodeon.

Ariana Grande es una de las artistas musicales con mayores ventas a nivel mundial y ha recibido numerosos premios. Posee múltiples Récords Guinness por sus logros en las listas de popularidad, incluyendo ser la primera artista en ocupar los tres primeros lugares en el Billboard Hot 100 simultáneamente.

Actualmente, Ariana Grande ha regresado a sus raíces en el teatro musical y filmó la adaptación cinematográfica del aclamado musical de Broadway Wicked, donde interpreta el papel de Glinda.