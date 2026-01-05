$!Confirma Banda MS presentación especial en la Plaza de Toros México

Banda MS confirma una de las presentaciones más importantes de su trayectoria: el próximo 23 de mayo llegará a la emblemática Plaza de Toros México, escenario histórico que recibirá a miles de seguidores para vivir una noche inolvidable llena de música, emociones y grandes éxitos. Con una exitosa carrera reconocida a nivel internacional, Banda MS continúa consolidándose como una de las agrupaciones más influyentes del regional mexicano. Temas como El color de tus Ojos, Mi mayor anhelo, Mi razón de ser, entre muchos otros, formarán parte de un espectáculo diseñado especialmente para esta fecha tan especial.

“Presentarnos en la Plaza de Toros México es un honor enorme y una gran responsabilidad. Queremos ofrecer un concierto memorable para todos nuestros fans de la Ciudad de México y de todo el país”, señaló Oswaldo Silvas vocalista de la agrupación.

La venta de boletos iniciará el próximo 15 de enero a través de Superboletos.com. El 2026 se presenta como un año de importantes retos para Banda MS, su gira internacional Somos MS, dará comienzo el próximo 31 de enero en el Domo Care, en Monterrey, Nuevo León. Como parte de esta gira, la MS se presentará los días 13 y 14 de febrero en el emblemático Crypto.com Arena de la ciudad de Los Ángeles, demostrando, una vez más, el por qué está catalogada por la crítica especializada como la banda más taquillera.