Confirma Belinda su participación en ‘Toy Story 5’

Tras días de rumores, Belinda finalmente confirmó que formará parte de Toy Story 5, una de las películas más esperadas de Disney y Pixar, donde dará voz a un personaje que aparecerá por primera vez llamado Lilypad. La noticia fue anunciada por la propia artista a través de un video grabado en los estudios de Pixar, en San Francisco, donde compartió su entusiasmo por integrarse a una de las franquicias animadas más exitosas de todos los tiempos. “Hola, estoy aquí en los estudios de Pixar en San Francisco. Y me emociona mucho contarles que voy a ser la voz de Lilypad en Toy Story 5 de Disney y Pixar”, expresó la cantante rodeada de figuras de los icónicos personajes de la saga.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes celebraron que la estrella mexicana forme parte de una producción que ha marcado a varias generaciones desde el estreno de la primera película en 1995, detalle quien.com Aunque Pixar mantiene en reserva gran parte de la trama, ya se sabe que Lilypad será uno de los nuevos personajes que se incorporarán al universo de Woody, Buzz Lightyear y Jessie. Diversos reportes de la industria señalan que Toy Story 5 explorará la relación entre los juguetes tradicionales y el mundo digital, una temática que busca conectar con las nuevas generaciones sin perder la esencia que convirtió a la franquicia en un fenómeno cultural.

Belinda se suma a artistas como Bad Bunny y Bizarrap.

En este contexto, Lilypad tendría un papel relevante dentro de la historia, convirtiéndose en uno de los rostros frescos que acompañarán a los personajes clásicos en esta nueva aventura. La película llegará a los cines el 17 de junio de 2026 y marcará el regreso de algunos de los protagonistas más queridos del cine animado. La participación de Belinda no será la única sorpresa para el público latinoamericano. El doblaje en español también contará con la presencia de figuras como el productor argentino Bizarrap y el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quienes prestarán su voz a otros personajes inéditos.

La mexicana da voz al personaje de Lilypad.