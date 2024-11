Confirma Bellakath que grabará un tema junto a Belinda

La intérprete de Gatita explicó que el siguiente paso será reunirse en el estudio para componer juntas, señala elimparcial.com

“Nada más falta que nos juntemos en el estudio, porque me dijo que entre las dos la vamos a componer. Ella ya trae como la idea, pero ajá, o sea, me dijo: ‘vamos al estudio, ahí terminamos de componer y todo’”, añadió.

La artista de 27 años declaró lo siguiente. “Entonces, me emociona mucho ese junte, la verdad, porque ella es una chica como muy fresita, así, y yo soy como más extrovertida, ¿sabes?”.

Respecto al título del tema, Bellakath adelantó que será una frase en francés. “Es un nombre en francés, eso sí te lo puedo adelantar. El nombre es una oración en francés. Tiene que ver con algo petit, así que... De verdad, de verdad. Pero no podemos decirles completo el nombre”.

Sobre el significado, comentó que los detalles se revelarán al momento del lanzamiento. “Ustedes tienen que esperar la colaboración para que entiendan de qué estamos hablando”.

Por último, indicó que aún no han definido el género del sencillo. “Yo le dije: ‘¿qué vamos a hacer? ¿Un pop o un reggaetón?’. Me dijo: ‘vamos a hacer lo que tú quieras, pero yo no puedo cantar tan extrovertido como tú’. Y le dije: ‘ok, no te preocupes, tú haces la parte bonita y yo hago...Yo me encargo de lo que sabe hacer Bellakath”, concluyó.