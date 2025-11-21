Confirma Brendan Fraser su regreso a ‘La Momia 4’ como Rick O’Connell

En una entrevista mientras promocionaba su nueva película Rental Family , Brendan Fraser expresó su entusiasmo por hacer por fin la secuela.

El actor Brendan Fraser desató la euforia entre los fans al confirmar su regreso como Rick O’Connell en la cuarta entrega de la saga La Momia , un proyecto que Universal Pictures desarrolla desde principios de noviembre.

“La que yo quería hacer nunca se realizó”, declaró Fraser sobre ideas descartadas en el pasado. “Pero la que yo quería hacer está por venir. Y he estado esperando 20 años por esta llamada. A veces era fuerte, a veces un débil telégrafo. ¿Ahora? Es hora de darles a los fans lo que quieren”, aseguró.

El actor, de 56 años, también defendió la tercera entrega, La Momia: La tumba del emperador Dragón (2008), explicando el cambio a China por derechos televisivos de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, señala quien.com

“NBC tenía los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos ese año. Así que unimos las dos cosas y fuimos a China. Trabajar en Shanghái fue una experiencia increíble. Estoy orgulloso de la tercera porque creo que es una buena película independiente”, mencionó.

El desarrollo de La Momia 4 se reportó por primera vez a inicios de noviembre por Deadline, Variety y The Hollywood Reporter.

La noticia del regreso de Fraser toma aún más fuerza con los reportes que indican que Rachel Weisz, su compañera en las primeras películas como Evelyn Carnahan, podría volver para esta cuarta entrega.

Además, la producción ha elegido como directores al dúo Radio Silence, conformado por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, quienes tienen experiencia reciente en proyectos de terror y suspenso como Scream.

Esta combinación insinúa una renovación tonal: se espera una película que mantenga la aventura característica de La Momia, pero que también explore matices de misterio y horror moderno.

Por ahora, los detalles del argumento y la fecha de estreno permanecen en secreto.