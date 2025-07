Confirma Brian Ortega su salida de Grupo Frontera

” A mis fans, amigos y a todos los que me han apoyado en el camino. Siento que es correcto aclarar el aire. Hace poco me enteré de que ya no formaría parte de Grupo Frontera, esta desición no fue tomada por mí, y no tuve voz en cómo se manejó, y estoy seguro que como muchos de ustedes, al igual yo estoy sorprendido”, destacó

Agregó además, que no tiene más que agradeciemiento por los años, la música y todos los momentos que compartió con sus compañeros de banda, señala vanguardia.com

”Quiero agradecer por estos últimos tres años y medio, y por la oportunidad de ser parte de algo que creció inmensamente y crear en lo que hoy se conoce como Grupo Frontera. No les deseo nada más que lo mejor, y mucho más éxito a medida que continuan este viaje”, resaltó.

A sus fans, resaltó que este no es el final para él, y que está lejos de serlo, además, dijo estar emocionado por lo que se viene y que ya está trabajando en planes con gente increíble y más noticias que compartirá con tiempo.

”Gracias por estar a mi lado a través de cada nota y cada etapa. El amor y el paoyo que me han mostrado, significan todo y les prometo que esto es solo el comienzo de un nuevo cápitulo, con mucho amor y respeto Brian”, destacó el músico.

Por ahora, ni Payo ni el resto de los integrantes de Grupo Frontera se han pronunciado respecto a la sorpresiva salida de su ex compañero, lo que ha alimentado rumores y preguntas entre los fanáticos. Mientras tanto, Brian Ortega continúa activo en redes sociales, donde ha recibido mensajes de apoyo y curiosidad por su próximo paso musical.