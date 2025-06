Confirma Cardi B nuevo álbum titulado ‘¿Am i the drama?’

Después de años de especulación y múltiples colaboraciones, Cardi B finalmente confirmó que su segundo álbum de estudio se titulará Am I the Drama? y saldrá el próximo 19 de septiembre de 2025, siete años después del exitoso Invasion of Privacy.

La noticia fue revelada a través de sus redes sociales, donde publicó un teaser en el que aparece con una estética oscura, pronunciando un monólogo sobre su evolución personal y artística, informó elimparcial.com

“Siete años de amor, vida y pérdida...No he vuelto, estoy más allá. No soy tu villana, soy tu karma”, dice la rapera en el video promocional.