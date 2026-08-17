Confirma Cazzu que ya tiene novio, tras separarse de Christian Nodal

La cantante no dio más detalles sobre su relación ni reveló la identidad de su pareja. Dos años después de su mediática ruptura con Christian Nodal, padre de su hija Inti, la trapera argentina se había mantenido reservada sobre este aspecto de su vida, señala elimparcial.com

“Tengo dos porque una es muy vieja, era de una abuelita de mi novio, y la trajo para que la podamos comparar con la otra, con la mía, que la compré y está comentada. Es divertido compararlas”, respondió.

La revelación ocurrió durante una charla con el medio Cenital, enfocada principalmente en la relación de Cazzu con los libros. La entrevistadora, Malena Rey, se percató de que la cantante tenía dos ediciones de La Divina Comedia y le preguntó por qué.

El corazón de Cazzu ya tiene nuevo dueño. La cantante confirmó que tiene novio durante una entrevista en la que, de manera casual, hizo referencia a su pareja mientras hablaba sobre literatura.

Durante ese tiempo, su nombre fue relacionado con algunas especulaciones, entre ellas un supuesto vínculo con su entrenador personal, Axel Napp.

Al hablar sobre su colección de libros y, específicamente, sobre por qué tiene dos ejemplares de La Divina Comedia, de Dante Alighieri, la intérprete de “Con otra” explicó que uno de ellos pertenecía a la abuela de su novio.

“Tengo dos porque una es muy vieja, era de una abuelita de mi novio, y la trajo para que la podamos comparar con la otra, con la mía, que la compré y está comentada. Es divertido compararlas”, explicó Cazzu.

Con esa respuesta, la artista dejó claro que mantiene una relación sentimental, aunque no reveló el nombre de su pareja ni ofreció más detalles sobre cuándo comenzó el noviazgo.

Julieta Cazzuchelli y Christian Nodal terminaron su relación en mayo de 2024. Durante el tiempo que estuvieron juntos se convirtieron en padres de Inti, su hija.

Después de la separación, Nodal inició una relación con Ángela Aguilar, con quien posteriormente contrajo matrimonio. Cazzu, en cambio, optó por mantener su vida sentimental lejos de los reflectores.

Desde entonces surgieron distintas especulaciones sobre posibles romances de la cantante. En 2025, fue relacionada sentimentalmente con su entrenador Axel Napp, luego de que ambos fueran captados juntos. Sin embargo, aquella versión no fue confirmada.

Por ahora, la referencia que la propia Cazzu hizo sobre “el novio” durante su entrevista con Marla Rey es la señal más reciente sobre su situación sentimental. La cantante no ha revelado quién es el hombre que actualmente ocupa un lugar en su vida.