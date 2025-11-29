Confirma Chayanne dos nuevos conciertos en México

Su tour destacó por la alta demanda de boletos y por la respuesta del público en los principales recintos del país. Tras el impacto de esa gira, se confirmó que el cantante puertorriqueño regresará a México en 2026, sumando dos nuevas presentaciones en el Auditorio Nacional.

Chayanne cerró su gira por México en 2025 con una serie de presentaciones exitosas en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mérida y Ciudad de México, donde registró llenos totales y consolidó uno de los recorridos más fuertes del año para un artista latino.

Chayanne volverá al Auditorio Nacional el como parte de su gira ‘Bailemos Otra Vez Tour 2026’. “Porque ustedes lo pidieron... ¡El papá de todo México’ regresa el 22 y 23 de abril al Auditorio Nacional!”, dice la publicación de Ocesa en redes sociales, señala milenio.com

La preventa Banamex se llevará a cabo el 4 de diciembre, mientras que la venta general comenzará el 5 de diciembre a través de Ticketmaster.

Hay que tomar en cuenta que la última vez que Chayanne se presentó en la Ciudad de México lo hizo en el Palacio de los Deportes, por lo que no hay una lista de precios de boletos confirmada para sus shows en el Auditorio Nacional.