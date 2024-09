Danna explicó que la relación que tuvo con Neymar no fue algo oficial, pero sí significativa. “Nos conocimos. Nunca fue nada oficial. Es increíble y es muy divertido”, aseguró y dejó en claro que, aunque no llegaron a formalizar su romance, hubo una conexión especial entre ambos.

Según la intérprete de “Atari”, la vida de un futbolista y la de una cantante son muy demandantes y siguen caminos muy diferentes, lo que hizo difícil compaginar sus agendas y estilos de vida. Además de confirmar que tuvo un romance con Neymar, Danna también dejó entrever que ha tenido otras relaciones de bajo perfil con otros futbolistas.

Esto debido a que reflexionó sobre sus experiencias con este tipo de deportistas en general.Al respecto, la también actriz de doblaje y protagonista del podcast Selección Natural, señaló que este tipo de relaciones no son fáciles debido a las exigencias de ambas profesiones.

“Ya he estado con futbolistas. Creo que tienen mucho el rollo de estar con actrices y cantantes, siento que sucede mucho. He tenido mis experiencias, la verdad es que todas han sido muy buenas, pero no (hubo nada en) serio. Al final, la profesión es demasiado demandante, la mía también y no compaginamos. Es complicado”, explicó la cantante, quien no dio nombres ni detalles específicos sobre los otros futbolistas con los que ha tenido relaciones sentimentales.

La confesión de Danna sobre su relación con Neymar generó un gran revuelo ya que, hasta ahora, la intérprete de Agüita y Mala fama había mantenido en privado este aspecto de su vida personal. Los rumores sobre un posible romance entre ambos comenzaron en 2019, cuando se les vio juntos en varias ocasiones, pero nunca se confirmó oficialmente... hasta ahora.