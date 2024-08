Durante la temporada del Día de Acción de Gracias, exactamente el 24 de noviembre de 2027, llegará la tercera entrega de Frozen a las salas de cine, reveló Disney.

La cinta de animación inicialmente estaba prevista para 2023, pero este ajuste de calendario continúa la tradición de las dos primeras películas de la franquicia animada, que también debutaron en el mismo mes, convirtiéndose en fenómenos de taquilla y superando la marca de los 1,000 millones de dólares en recaudación.

Jennifer Lee, productora y directora, comentó durante el reciente el reciente Disney Entertainment Showcase que después de Frozen 2, quedaron todavía algunas preguntas.

“Muchas preguntas, en realidad. Ahora, entenderán por qué necesitamos dos películas para contar esta historia”, dijo.

En la presentación, se mostró el primer arte conceptual de este nuevo capítulo, el cual mostraba una ilustración de una pradera soleada de Elsa montando a caballo, mientras Anna y Olaf cabalgaban a su lado, avanzando a las orillas de un río. En el agua, se distingue una inquietante silueta con cuernos, sosteniendo una lanza, que podría sugerir la presencia del villano de la película, de acuerdo con Infobae.

El primer largometraje, lanzado en 2013, logró recaudar casi 1,300 millones de dólares y obtuvo numerosos premios, incluyendo dos Oscar. Su secuela, Frozen 2, estrenada en 2019, logró un éxito aún mayor con 1,450 millones de dólares, consolidándose hasta hace poco como la película animada más taquillera de la historia, solo superada por Intensamente 2.

Ambas películas han dejado una huella imborrable en la cultura popular, especialmente con las icónicas canciones “Let It Go” y “Do You Want to Build a Snowman?”, interpretadas por Kristen Bell e Idina Menzel, quienes prestaron su voz a las princesas Anna y Elsa en su idioma original.

Bob Iger, director ejecutivo de Disney, Bob Iger, confirmó en 2023 que no solo se está trabajando en Frozen 3, sino que “podría haber una Frozen 4 también”. Aunque no reveló demasiados detalles, destacó que la directora Jenn Lee, quien creó el primer filme y dirigió la secuela, está liderando el proyecto.

“Jenn está trabajando arduamente con su equipo de animación de Disney no en una, sino en dos historias”, añadió. Además, los veteranos compositores Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez regresarán para escribir nuevas melodías para las producciones.

“Frozen” es una popular película de animación producida por Walt Disney Animation Studios y lanzada en 2013.

La trama se centra en las hermanas Elsa y Anna, princesas del reino de Arendelle. Elsa tiene la capacidad mágica de crear hielo y nieve, pero después de un accidente en su infancia, se aísla para proteger a su hermana menor.

Sin embargo, en el día de su coronación como reina, sus poderes son revelados y accidentalmente sumerge a Arendelle en un invierno eterno. Anna se embarca en un viaje para encontrar a Elsa y terminar el invierno, haciendo amigos en el camino y descubriendo el verdadero amor.