$!Confirma Emilia Clarke Spin-Off sobre ‘Jon Snow’

En un principio varios medios especializados como The Hollywood Reporter o Deadline rumoraron de la noticia, basándose en una filtración que aseguraba además, que el actor retomaría su antiguo papel, pero siempre quedaba la posibilidad de que no fuera cierto.

HBO Max quiere seguir explotando el universo creado por George R.R. Martin después del final un tanto decepcionante que tuvo Game of Thrones con una nueva serie que retrocede 200 años en el tiempo para centrarse en la Casa Targaryen.

Sin embargo, los fans pueden respirar tranquilos y empezar a hacerse ilusiones porque Emilia Clarkle, antigua ‘Madre de Dragones’ en la serie original e íntima amiga de Kit, se pronunció al respecto para confirmar que es cierto y que el propio intérprete le ha puesto al corriente de los planes. Parece que por el momento esa información no debería ser de conocimiento público, porque la Khaleesi se ha apresurado a matizar sus palabras.

Lo que sí tiene claro es que ella no participará en ningún spin off de Game of Thrones porque considera que ese capítulo de su carrera está más que cerrado. Ahora prefiere centrarse en ganarse el respeto del mundo del teatro en su debut en el West End londinense con la obra La gaviota, sobre todo después de que en 2013 recibiera muy malas críticas por su trabajo en una versión de Desayuno con diamantes en Broadway.