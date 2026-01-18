Confirma Eugenio Derbez que dará voz a ‘Burro’ en ‘Shrek 5’

Mucho drama ha rodeado la nueva entrega cinematográfica de Shrek desde que se anunció su regreso. Uno de los temas que más inquietaba a los fans era la posible ausencia de las voces originales en la versión mexicana y latinoamericana, ya que Alonso Obregón y Dulce Guerrero no habían cerrado negociaciones. Sin embargo, la buena noticia es que Eugenio Derbez confirmó que, tras meses de diálogo, volverá a dar vida al entrañable Burro, el mejor amigo del ogro verde.

“Sí, deveritas, deveritas me hablaron; ya les dije que sí”, dijo Derbez, imitando el tono característico de su personaje. El comediante compartió que la principal condición que puso finalmente se hizo realidad: poder adaptar el libreto para la audiencia en español. “Me acaban de pedir que esté en el doblaje y les puse como condición que me dejaran adaptar el guion”, explicó Eugenio durante una reciente alfombra roja, donde presentó su nuevo reality show producido en colaboración con Prime Video.