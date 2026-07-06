Confirma Guillermo del Toro el reestreno de ‘El Laberinto del Fauno’

Guillermo del Toro confirmó el regreso a cines de El Laberinto del Fauno, una de sus películas más reconocidas. Además del formato tradicional, también estará disponible en tercera dimensión con motivo del aniversario número 20 de su estreno. Por el momento no se han confirmado cuáles son los cines en los que podría estar disponible, pero usualmente el director comparte la lista. “Se estrenara en toda la república- en 3D pronto noticias”, escribió Guillermo del Toro en X. La restauración de El laberinto del fauno marcó el regreso de la película al Festival de Cannes, dos décadas después de que una ovación de pie de veintidós minutos —la más extensa en la historia del certamen— sorprendiera a su director, Guillermo del Toro.

El filme, que debutó en 2006, fue el punto de inflexión que consolidó la carrera internacional del cineasta mexicano, señala infobae.com El largometraje narra la historia de Ofelia, una niña que se enfrenta a la dureza del franquismo en 1944, y descubre un mundo oculto de magia y criaturas inquietantes, como el famoso Hombre Pálido. La película fue rodada con un presupuesto de 19.5 millones de dólares, idéntico al de otra obra de Del Toro, La forma del agua. Pese a las dificultades de financiamiento, y a que un inversor clave abandonó el proyecto tras la llegada del equipo a España, el director decidió resistir y completar el rodaje.