Confirma Halle Berry su compromiso con el músico Van Hunt

“Existe cierta confusión de que él me pidió matrimonio y yo dije que no”, comentó la actriz. “No, ese no es el caso. No dije que no. Simplemente no tenemos una fecha”.

Halle Berry, de 59 años y ganadora de un Oscar, abordó el tema durante su aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde aclaró los rumores sobre una supuesta negativa a una propuesta de matrimonio.

La actriz estadounidense Halle Berry sorprendió a sus fans al confirmar públicamente que está comprometida con el músico Van Hunt, poniendo fin a años de especulación sobre su relación amorosa.

La intérprete también confirmó que aceptó la propuesta de Van Hunt y mostró con orgullo su anillo de compromiso, diseñado con un diamante central de gran tamaño sobre una banda de oro, detalla quien.com

“Por supuesto que dije que me casaría con él. Él sí me puso un anillo”, afirmó Berry.

La pareja comenzó su relación en abril de 2020, cuando se conocieron en pleno inicio de la pandemia, tras ser presentados por el hermano de Hunt. A partir de entonces, han mantenido una relación estable y discreta que llegó a convertirse en una de las más comentadas del corazón en Hollywood.

Aunque la pareja aún no ha fijado una fecha para la boda, Berry dejó claro que no sienten presión por formalizar legalmente su vínculo. En entrevistas previas, ambos han explicado que el matrimonio no es una necesidad en su relación, sino una expresión de compromiso cuando así lo deseen.

La confirmación de este compromiso llega después de que Berry detallara cómo ha evolucionado su perspectiva sobre el amor tras tres matrimonios fallidos en el pasado. En diversas entrevistas, ha señalado que sus experiencias previas y críticas mediáticas sobre su vida sentimental la llevaron a reflexionar profundamente sobre lo que busca en una relación.

Actualmente, la actriz se encuentra también en la promoción de su próxima película, Crime 101, programada para estrenarse en cines el 13 de febrero de 2026.