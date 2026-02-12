$!Confirma Hilary Duff concierto en la CDMX con su ‘The Lucky Me Tour’

La cantante y actriz estadounidense Hilary Duff confirmó su regreso a los escenarios de la Ciudad de México como parte de su nueva gira internacional titulada The Lucky Me Tour.
El anuncio marca un momento relevante para sus seguidores, ya que se trata de su primer tour en más de una década, periodo en el que la artista se enfocó principalmente en su carrera actoral y en su vida personal.
De acuerdo con la información difundida por promotores del evento y la plataforma Ticketmaster, el concierto en la capital mexicana formará parte del arranque latinoamericano de la gira, la cual combinará canciones de su etapa más conocida en los años 2000 con temas de sus trabajos más recientes.
La noticia fue replicada por diversos medios de entretenimiento especializados y cuentas oficiales vinculadas a la venta de boletos.
El concierto de Hilary Duff en la Ciudad de México ya tiene fecha, horario y sede confirmados. La presentación se realizará en uno de los recintos más utilizados para espectáculos de gran formato en la capital.
La fecha del evento será el viernes 12 de febrero de 2027 a las 19:30 horas, en el Palacio de los Deportes. Este recinto cuenta con capacidad para miles de asistentes y suele albergar conciertos internacionales, por lo que se espera una alta demanda de boletos desde las primeras etapas de venta, señala elimparcial.com
Aunque el setlist oficial no ha sido publicado, la gira ha sido anunciada como un recorrido por sus mayores éxitos musicales y material más reciente. Esto incluye canciones que marcaron su carrera en la década de los 2000 y que la consolidaron como figura del pop juvenil, así como temas que reflejan su evolución artística.
La venta de boletos para el concierto de Hilary Duff se realizará exclusivamente a través de Ticketmaster, plataforma autorizada para este evento. Hasta el momento, los precios oficiales no han sido revelados y se darán a conocer una vez que inicie la primera preventa.
Preventa Citibanamex: 18 de febrero a partir de las 11:00 horas (centro de México) Condición: Exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex
Venta para fans: Inicio: 19 de febrero a las 10:00 horas (centro de México) Requisito: Registro previo en la página oficial del tour, la fecha límite de registro es el lunes 16 de febrero, antes de las 17:00 horas (centro de México).
Venta general: Sobre este punto existe información contradictoria. Algunas fuentes señalan que comenzará el 19 de febrero, mientras que otras mencionan el 29 de febrero a las 11:00 horas.
Hasta que Ticketmaster o la promotora lo confirmen de forma oficial, se recomienda a los interesados verificar directamente en la plataforma y en los canales oficiales del evento para evitar confusión.