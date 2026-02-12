$!Confirma Hilary Duff concierto en la CDMX con su ‘The Lucky Me Tour’

La cantante y actriz estadounidense Hilary Duff confirmó su regreso a los escenarios de la Ciudad de México como parte de su nueva gira internacional titulada The Lucky Me Tour. El anuncio marca un momento relevante para sus seguidores, ya que se trata de su primer tour en más de una década, periodo en el que la artista se enfocó principalmente en su carrera actoral y en su vida personal. De acuerdo con la información difundida por promotores del evento y la plataforma Ticketmaster, el concierto en la capital mexicana formará parte del arranque latinoamericano de la gira, la cual combinará canciones de su etapa más conocida en los años 2000 con temas de sus trabajos más recientes. La noticia fue replicada por diversos medios de entretenimiento especializados y cuentas oficiales vinculadas a la venta de boletos.

El concierto de Hilary Duff en la Ciudad de México ya tiene fecha, horario y sede confirmados. La presentación se realizará en uno de los recintos más utilizados para espectáculos de gran formato en la capital. La fecha del evento será el viernes 12 de febrero de 2027 a las 19:30 horas, en el Palacio de los Deportes. Este recinto cuenta con capacidad para miles de asistentes y suele albergar conciertos internacionales, por lo que se espera una alta demanda de boletos desde las primeras etapas de venta, señala elimparcial.com