Confirma James Gunn la secuela de ‘Superman’

Desde su renovada visión del Hombre de Acero en Superman, James Gunn ha puesto al personaje de vuelta en el centro del universo cinematográfico de DC.
Bajo la nueva dirección de DC Studios, él y Peter Safran han diseñado una narrativa compartida donde cada personaje y guion contribuyen a un universo cohesivo.
Mientras los fanáticos especulan sobre el futuro del personaje, nuevos indicios sugieren que el próximo capítulo del legado de Superman ya está en marcha.
James Gunn confirmó que ya terminó el tratamiento de 60 páginas, con diálogos incluidos, y ahora está transformándolo en guion. Además, Warner Bros ha dado luz verde al proyecto, que se encuadra dentro de la saga llamada Superman Saga, y espera comenzar la producción “más pronto que tarde”, señala milenio.com
Este proyecto no será un simple número dos, sino un capítulo dentro del relanzamiento del DCU titulado ‘Chapter One: Gods and Monsters’.
Se conecta directamente con producciones como Pacemaker temporada 2, lo que apunta a una narrativa interconectada y audaz, donde Superman mantiene un rol central sin limitarse a una sola historia individual.
El anunció consolida el éxito del nuevo Superman y reafirma la ambición del estudio por continuar expandiendo la saga.
Según David Zaslav, CEO de Warner Bros y Gunn mismo, la continuación se inscribe en una estrategia sólida de desarrollo cinematográfico donde, además, se planean otros títulos importantes como Supergirl, Wonder Woman y la serie Lanterns.