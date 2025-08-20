Confirma James Gunn la secuela de ‘Superman’

Desde su renovada visión del Hombre de Acero en Superman, James Gunn ha puesto al personaje de vuelta en el centro del universo cinematográfico de DC.

Bajo la nueva dirección de DC Studios, él y Peter Safran han diseñado una narrativa compartida donde cada personaje y guion contribuyen a un universo cohesivo.

Mientras los fanáticos especulan sobre el futuro del personaje, nuevos indicios sugieren que el próximo capítulo del legado de Superman ya está en marcha.