Confirma Jason Momoa la tercera entrega de ‘Dune’

Durante una conferencia de prensa para la película de Minecraft, Jason Momoa confirmó que su personaje Duncan Idaho, que apareció en la primera película de Dune pero estuvo ausenta en la segunda, regresará en la tercera entrega.

Bueno, no estoy seguro de si me meteré en problemas o no, pero es lo mismo que en Game of Thrones, ¿sabes a lo que me refiero? Si no leíste los libros, no es mi culpa, ¿verdad’ Sí, sí volveré”, afirmó el actor.

Pese a que podría ser considerado un spoiler para una gran mayoría de fanáticos de las películas, los que han leído los libros, especialmente el que inspirada la tercera cinta, Dune Messiah, saben que el personaje de Momoa tiene un inesperado regreso.