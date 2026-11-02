Confirma José Eduardo Derbez su separación de Paola Dalay

Después de varios meses de rumores sobre una posible ruptura, José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron que su relación terminó. La pareja compartió un video en redes sociales en el que explicó que tomó la decisión desde hace tiempo y que, aunque ya no están juntos, mantendrán una relación cercana para cuidar de su hija Tessa.
En la grabación, José Eduardo Derbez y Paola Dalay aparecen frente a la cámara con un semblante serio. Paola fue quien comenzó a explicar el motivo del mensaje: “Oigan, pues queremos compartirles algo que decidimos desde hace un tiempo, pero pues no estábamos listos para decirles”.
Después, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo confirmó la noticia y dejó claro que la decisión se tomó con cariño y respeto entre ambos.
“Tomamos la decisión de separarnos, con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”, dijo el actor.
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Una publicación compartida por José Eduardo Derbez (@jose_eduardo92)
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José Eduardo también explicó por qué habían preferido no hablar antes de su situación sentimental. “Tampoco sabíamos cómo decirlo ni nosotros sabíamos qué onda, pero bueno, solo para hacerlo oficial, que ya no estamos juntos”.
Aunque su noviazgo llegó a su fin, ambos aseguraron que seguirán presentes en la vida de su hija y que procurarán mantener una buena relación como papás, detalla quien.com
“Siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija y que sea lo mejor para ella”, expresó José Eduardo. Paola, por su parte, adelantó que no dejarán de coincidir públicamente. “Y nos seguirán viendo juntos también a veces”.
El video terminó con una despedida breve del actor. “Bueno, hasta aquí nuestro reporte. Besos y abrazos”.
José Eduardo Derbez y Paola Dalay se conocieron alrededor de 2020 a través de Instagram. De acuerdo con lo que habían contado anteriormente, todo comenzó cuando el actor reaccionó a una historia de ella y le escribió que se parecía a una amiga.
Después de intercambiar mensajes, José Eduardo viajó a Toluca, donde Paola vivía, para conocerse en persona. Su primera cita fue al cine y después fueron a cenar. A partir de entonces comenzaron una relación que se prolongó cerca de seis años.
Aunque nunca se casaron, juntos formaron una familia. En junio de 2024 nació Tessa, su primera hija, quien ahora será el principal vínculo entre ambos.