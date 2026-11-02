Confirma José Eduardo Derbez su separación de Paola Dalay

Después de varios meses de rumores sobre una posible ruptura, José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron que su relación terminó. La pareja compartió un video en redes sociales en el que explicó que tomó la decisión desde hace tiempo y que, aunque ya no están juntos, mantendrán una relación cercana para cuidar de su hija Tessa.

En la grabación, José Eduardo Derbez y Paola Dalay aparecen frente a la cámara con un semblante serio. Paola fue quien comenzó a explicar el motivo del mensaje: “Oigan, pues queremos compartirles algo que decidimos desde hace un tiempo, pero pues no estábamos listos para decirles”.

Después, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo confirmó la noticia y dejó claro que la decisión se tomó con cariño y respeto entre ambos.

“Tomamos la decisión de separarnos, con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”, dijo el actor.