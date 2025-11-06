$!Confirma Kanye West concierto único en México

Kanye West, también conocido como Ye, ha confirmado su regreso a los escenarios mexicanos con un concierto único en la Ciudad de México, lo que marca su primera presentación en el país en más de 10 años. El anuncio ha generado gran expectación entre los fanáticos del rapero, quien es considerado una de las figuras más influyentes de la música contemporánea. Con una carrera que abarca más de dos décadas, West es conocido no solo por su estilo innovador, sino también por su impacto en la moda, el arte y la cultura popular.

La presentación de Kanye West en México se llevará a cabo el 30 de enero de 2026, en la Monumental Plaza de Toros México, uno de los recintos más emblemáticos del país, la cual tiene una capacidad estimada de 50 mil asistentes, detalla elimparcial.com Esta sede, tradicionalmente utilizada para espectáculos masivos, se transformará para recibir el espectáculo del rapero estadounidense, conocido por sus producciones visuales y sonoras de gran escala. Será la única fecha de Kanye West en territorio mexicano, sin planes de extender la gira a otras ciudades del país. La última vez que Ye se presentó en la capital fue en octubre de 2008, cuando ofreció un show en el Palacio de los Deportes como parte de su tour Glow in the Dark. El regreso de Kanye West a México se da en medio de una nueva etapa en su carrera, marcada por el lanzamiento de proyectos musicales independientes y una estética más experimental. A lo largo de los años, el artista ha logrado consolidar un legado que incluye álbumes icónicos como The College Dropout (2004), Graduation (2007), My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010), Yeezus (2013) y Donda (2021). Su regreso a los escenarios latinoamericanos promete ser un evento cargado de expectativa, tanto por la magnitud de su producción como por el largo tiempo que ha pasado desde su última presentación en el país. Hasta el momento, no se han dado a conocer los detalles oficiales sobre la venta de boletos para el concierto. Ni las fechas de preventa ni los precios han sido confirmados.