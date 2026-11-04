Confirma Kanye West nueva presentación en México

La noticia llega después de los dos conciertos que ofreció en enero de 2026 en la Monumental Plaza de Toros México, donde se reencontró con sus seguidores mexicanos después de más de 17 años sin presentarse en el país.

El anuncio se dio a conocer el martes 3 de noviembre a través de la cuenta relacionada con sus presentaciones de estadio, @yestadium, y posteriormente la fecha apareció en el sitio oficial de su gira.

Kanye West, también conocido como Ye, regresará a México en 2027 con un concierto en la Ciudad de México. El rapero estadounidense confirmó una nueva presentación para el viernes 19 de marzo, esta vez en el Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca.

Ahora, el intérprete de éxitos como Stronger, Heartless y Runaway prepara un espectáculo en uno de los recintos de mayor capacidad de México, señala elimparcial.com

El concierto de Kanye West en México se realizará el viernes 19 de marzo de 2027 en el Estadio Banorte, ubicado en Santa Úrsula, al sur de la Ciudad de México.

Hasta el momento, esta es la única fecha anunciada para el país. Tampoco se ha confirmado el horario de inicio del espectáculo.

El cambio de recinto representa una diferencia importante respecto a sus presentaciones anteriores. En enero de 2026, Ye ofreció dos noches en la Monumental Plaza de Toros México; para su regreso apostará por un estadio con capacidad para recibir a un público mucho más amplio.

La fecha también aparece en el calendario de conciertos publicado en el sitio oficial del artista. Aunque todavía no se han anunciado las fechas de preventa ni de venta general, los organizadores ya habilitaron un preregistro para los interesados en asistir.

Los seguidores pueden ingresar a YeMexicoCity.com para proporcionar sus datos personales y recibir información sobre el acceso anticipado a los boletos.

Es importante aclarar que completar el registro no significa tener una entrada asegurada ni representa una compra. Se trata de un procedimiento previo para recibir información sobre las siguientes etapas de venta.

Por ahora, tampoco se ha confirmado qué empresa boletera estará a cargo del evento.

Los precios oficiales de las entradas todavía no han sido publicados. Tampoco se conoce el mapa de localidades del Estadio Banorte, por lo que aún no es posible saber cuánto costarán las zonas de cancha, gradas o posibles paquetes especiales.

Como referencia, durante sus conciertos de enero de 2026 en la Monumental Plaza de Toros México, los boletos tuvieron precios reportados de entre 2 mil 854 y 24 mil 800 pesos, de acuerdo con información publicada por GQ México.

Sin embargo, estos costos no deben tomarse como una estimación de las entradas para 2027, ya que se trata de otro recinto y una nueva presentación.

Los precios y las localidades se conocerán cuando los organizadores publiquen la información oficial.