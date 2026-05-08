Confirma Kate del Castillo la cuarta temporada de ‘La Reina del Sur’

Durante la presentación del Upfront 2026-2027, según lo retomado por Infobae, se reveló que esta nueva etapa se titulará El Origen .

La noticia llega cuatro años después del estreno de la entrega anterior y responde a una fuerte demanda de los seguidores en México, Estados Unidos y América Latina.

Teresa Mendoza volverá a la pantalla. Así lo confirmó la actriz mexicana Kate del Castillo, quien anunció oficialmente el inicio de las grabaciones de la cuarta temporada de La Reina del Sur.

La propia protagonista compartió en sus redes sociales una imagen del primer guión, escrito por Pablo Illanes, cuyo capítulo inicial se llama Nacer de Nuevo. A diferencia de temporadas pasadas, esta vez la historia se desarrollará en la Ciudad de México, con locaciones emblemáticas como el Palacio Nacional, detalla elimparcial.com.

La cuarta temporada llevará por subtítulo El Origen, lo que anticipa un giro narrativo importante. Mientras que entregas anteriores llevaron a Teresa Mendoza a países como Italia o Rumania, esta vez la trama se centrará en México. La producción eligió la Ciudad de México como eje principal, utilizando el Palacio Nacional en los primeros episodios.

El primer capítulo, titulado Nacer de Nuevo, sugiere que la serie explorará las motivaciones profundas de la protagonista. Se trata de un enfoque más explicativo que utilitario: la audiencia podrá conocer el pasado de Teresa y entender las decisiones que la convirtieron en la mujer que lidera el cártel más poderoso del sur de Europa. El guion está a cargo de Pablo Illanes, escritor con experiencia en narrativas complejas y giros emocionales.

La producción confirmó la continuidad de los vínculos más importantes de la trama. Acompañarán a Kate del Castillo los siguientes actores.

Antonio Gil como Oleg Yosikov, el leal amigo y operador ruso, Isabella Sierra en el papel de Sofía Mendoza, hija de Teresa, personajes clave como Faustino y Genoveva, cuyos intérpretes no fueron revelados en el anuncio, pero se asegura su regreso.

Esta decisión responde a la demanda del público: los seguidores pidieron conservar el elenco original para mantener la coherencia emocional de la historia. La serie, basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte, ha logrado mantenerse vigente durante más de una década gracias a esa evolución compleja de sus personajes.

La actriz había considerado dejar atrás a Teresa Mendoza tras la tercera entrega. En declaraciones retomadas durante el anuncio, Del Castillo admitió que sentía que el ciclo de su personaje podía cerrarse. Sin embargo, la fuerte demanda de los seguidores en México, Estados Unidos y América Latina impulsó la creación de esta nueva fase.

Los números de audiencia en streaming y televisión abierta mostraron que La Reina del Sur seguía siendo una de las franquicias más consumidas en español. Ese respaldo masivo fue determinante para que Telemundo y los socios internacionales dieran luz verde a El Origen.

La producción confirmó que la Ciudad de México será el centro de las locaciones, con el Palacio Nacional como uno de los escenarios principales de los primeros episodios. No se informó si habrá rodajes en otros países, pero el énfasis en el título El Origen sugiere que la historia se concentrará en el pasado mexicano de Teresa Mendoza.

La serie mantiene su alcance internacional: se espera que los nuevos capítulos se distribuyan en más de 100 países, tal como ocurrió con temporadas anteriores.

Aún no hay una fecha de estreno oficial, pero los plazos típicos de postproducción indican que los episodios podrían estar disponibles en el último trimestre de 2026 o el primero de 2027.