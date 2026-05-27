Confirma Katy Perry su regreso a México con un concierto gratuito

La cantante estadounidense Katy Perry confirmó su regreso a México a través de un video en redes sociales, donde se dirigió directamente a sus fans.

“Les dije que volvería y ahora sí regreso. El 25 de agosto, Fenapo, show gratuito para todos mis KatyCats mexicanos. Vamos. Estoy muy emocionada. Van a amar este show. Es nuevo, súper divertido, lleno de alegría, y es realmente solo para ustedes, los fans, porque yo soy fan de ustedes. Saben que los amo. Saben que cumplo mis promesas. Los veo el 25 de agosto en la Fenapo, gratis”, compartió la cantante.

Así Katy Perry cumple su promesa y anuncia concierto gratuito en San Luis Potosí el 25 de agosto en la Fenapo 2026, con un show renovado que definió como lleno de alegría y dedicado exclusivamente a sus seguidores mexicanos.