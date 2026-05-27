Confirma Katy Perry su regreso a México con un concierto gratuito

La cantante estadounidense Katy Perry confirmó su regreso a México a través de un video en redes sociales, donde se dirigió directamente a sus fans.
“Les dije que volvería y ahora sí regreso. El 25 de agosto, Fenapo, show gratuito para todos mis KatyCats mexicanos. Vamos. Estoy muy emocionada. Van a amar este show. Es nuevo, súper divertido, lleno de alegría, y es realmente solo para ustedes, los fans, porque yo soy fan de ustedes. Saben que los amo. Saben que cumplo mis promesas. Los veo el 25 de agosto en la Fenapo, gratis”, compartió la cantante.
Así Katy Perry cumple su promesa y anuncia concierto gratuito en San Luis Potosí el 25 de agosto en la Fenapo 2026, con un show renovado que definió como lleno de alegría y dedicado exclusivamente a sus seguidores mexicanos.
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El anuncio responde a un compromiso pendiente con sus seguidores mexicanos. En las primeras semanas del The Lifetimes Tour, Perry se vio obligada a cancelar fechas en Guadalajara porque el recinto no estaba listo para recibir el espectáculo, señala infobae.com
En aquel momento prometió públicamente que regresaría para compensar a quienes ya habían planeado asistir. El concierto en la Fenapo es el cumplimiento de esa promesa.
Para la edición 2026, el gobernador de San Luis Potosí anunció que la entrada a la feria, los juegos mecánicos, el estacionamiento y todos los conciertos del Teatro del Pueblo serán sin costo.
Solo el Palenque mantiene boletaje independiente. Además de Perry, la Fenapo 2026 tiene confirmados a Mötley Crüe y Yandel, entre cerca de 20 actos que combinan pop, rock y regional mexicano. El evento se realizará en agosto de 2026, con fechas de inauguración y clausura por confirmar oficialmente.