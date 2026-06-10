Confirma la FIFA a nuevas estrellas invitadas para el Mundial 2026 en CDMX

La espera terminó. La Copa del Mundo 2026 levantará el telón este jueves en la Ciudad de México con una ceremonia inaugural que promete convertir al Estadio Ciudad de México en el primer gran escenario cultural, musical y deportivo del torneo más grande en la historia de la FIFA.

Como ya se había informado anteriormente, la FIFA presentó una cartelera de alto impacto para el arranque del torneo. El show principal contará con la participación de Shakira, Maná, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules, J Balvin, Danny Ocean y Burna Boy, quienes darán vida al álbum oficial de la Copa del Mundo 2026.

A esta lista de famosos, ahora agregó a Ryan Castro, quien se unirá a J Balvin en el escenario para una presentación especial, mientras que la actriz, directora y productora Salma Hayek, nominada al Premio de la Academia, tomará la cancha como embajadora del Mundial 2026 para dar la bienvenida a los aficionados y celebrar el espíritu global del futbol, detalla vanguardia.com