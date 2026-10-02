Confirma La Oreja de Van Gogh gira por México para 2027

La publicación coloca a México como una parada esperada dentro de los planes del grupo para 2027. “Pero una gira de La Oreja de Van Gogh no es una gira si no pasa por nuestra segunda casa”, se escucha en el mensaje compartido en redes sociales.

El mensaje se difunde en la cuenta de Instagram de La Oreja de Van Gogh mediante un video. Una de ellas se refiere a la respuesta del público en su actual recorrido por territorio español: “Los conciertos en España están yendo espectacularmente bien”.

Oreja, gira, México y 2027 quedan unidos en el anuncio con el que La Oreja de Van Gogh confirma que volverá al país el próximo verano. La agrupación española anticipa su llegada después de una serie de conciertos en España.

La confirmación llega sin detalles sobre el número de presentaciones. El video solo precisa que el reencuentro con el público mexicano ocurrirá durante el verano de 2027, una temporada que abarca de junio a septiembre, señala infobae.com

La publicación cierra con una despedida dirigida a sus seguidores mexicanos: “México, nos vemos el próximo verano. Mua”.

El mensaje no especifica si la visita formará parte de una gira por América Latina ni si habrá fechas en otros países del continente. Entre los comentarios, varios seguidores de otras naciones piden que el recorrido también incluya conciertos fuera de México.

La banda presenta el anuncio mientras mantiene fechas en España. En el video, uno de los integrantes señala que esos conciertos “están yendo espectacularmente bien”, sin ofrecer cifras sobre asistencia, número de funciones o próximas ciudades dentro de ese país.

La publicación recibe mensajes de seguidores que celebran el regreso y piden información sobre los boletos. “Me muerooooooo! Ya den fechas!”, escribe una persona entre las reacciones que acompañan el video.

Otro comentario anticipa la expectativa que genera la visita: “México, prepárense. Se viene una fiesta inolvidable”. La publicación registra más de 500 Me gusta en esa reacción al momento de la captura compartida.

Varios usuarios señalan que esperaban una nueva presentación de la agrupación en el país. “Por fin se hacía realidad”, dice otro de los mensajes, acompañado por banderas de México y emojis de llanto.

También hay seguidores que cuentan que viajaron a España para asistir a los conciertos de la banda y ahora esperan verla en territorio mexicano. “Viajamos hasta Madrid para verlos y fue genial, mi sueño cumplido. Nos vemos en México el próximo año”, señala uno de los comentarios.

Las respuestas incluyen expresiones como “México les ama”, “Viva México” y “Latam los espera con todo el cariño del mundo”. Parte de la conversación también se enfoca en la posibilidad de que el grupo publique música nueva.

La Oreja de Van Gogh no precisa si visitará Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey u otras ciudades mexicanas. Tampoco informa cuántos conciertos planea ofrecer ni en qué recintos se presentará.

La ausencia de fechas mantiene abierta la expectativa entre quienes buscan planear su asistencia. El anuncio se limita a confirmar que México formará parte de sus actividades en el verano de 2027 y que la información sobre el itinerario se dará a conocer más adelante.