Confirma Lionsgate, el remake de ‘El proyecto de la bruja de Blair’

Lionsgate confirmó oficialmente el regreso de The Blair Witch Project, uno de los títulos más influyentes del cine de terror independiente. La nueva entrega llegará a los cines el 24 de septiembre de 2027 y será presentada como una reinterpretación del universo original. El proyecto estará dirigido por Dylan Clark, realizador con experiencia en contenidos digitales, mientras que el guion será escrito por Chris Thomas Devlin, conocido por su trabajo en cine de género. En la producción participan dos nombres clave del terror moderno: Jason Blum, a través de Blumhouse Productions, y James Wan, mediante Atomic Monster. Ambos estudios han estado detrás de algunas de las franquicias más exitosas del género en los últimos años, detalla elimparcial.com

Uno de los puntos más llamativos del proyecto es la participación de los creadores originales de la película de 1999, Eduardo Sánchez, Daniel Myrick y Gregg Hale, quienes regresan como productores ejecutivos. También se suman los actores originales Joshua Leonard y Michael C. Williams en el mismo rol. Estrenada en 1999, The Blair Witch Project se convirtió en un fenómeno global al recaudar cerca de 250 millones de dólares con un presupuesto mínimo, además de popularizar el formato de “metraje encontrado” (found footage), centrado en la desaparición de tres estudiantes en un bosque. La nueva versión busca recuperar ese impacto para una nueva generación de espectadores, aunque por ahora no se han revelado detalles sobre su trama.