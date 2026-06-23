Confirma Lionsgate, el remake de ‘El proyecto de la bruja de Blair’

Lionsgate confirmó oficialmente el regreso de The Blair Witch Project, uno de los títulos más influyentes del cine de terror independiente.
La nueva entrega llegará a los cines el 24 de septiembre de 2027 y será presentada como una reinterpretación del universo original.
El proyecto estará dirigido por Dylan Clark, realizador con experiencia en contenidos digitales, mientras que el guion será escrito por Chris Thomas Devlin, conocido por su trabajo en cine de género.
En la producción participan dos nombres clave del terror moderno: Jason Blum, a través de Blumhouse Productions, y James Wan, mediante Atomic Monster. Ambos estudios han estado detrás de algunas de las franquicias más exitosas del género en los últimos años, detalla elimparcial.com
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Uno de los puntos más llamativos del proyecto es la participación de los creadores originales de la película de 1999, Eduardo Sánchez, Daniel Myrick y Gregg Hale, quienes regresan como productores ejecutivos. También se suman los actores originales Joshua Leonard y Michael C. Williams en el mismo rol.
Estrenada en 1999, The Blair Witch Project se convirtió en un fenómeno global al recaudar cerca de 250 millones de dólares con un presupuesto mínimo, además de popularizar el formato de “metraje encontrado” (found footage), centrado en la desaparición de tres estudiantes en un bosque.
La nueva versión busca recuperar ese impacto para una nueva generación de espectadores, aunque por ahora no se han revelado detalles sobre su trama.
El proyecto de la bruja de Blair es una película de terror que sigue a tres estudiantes de cine que viajan a un bosque en Maryland para rodar un documental sobre una leyenda local. Tras adentrarse en la espesura, los jóvenes se pierden y comienzan a experimentar fenómenos paranormales aterradores hasta desaparecer sin dejar rastro.
En octubre de 1994, los estudiantes Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams se internan en los bosques de Black Hills, cerca de Burkittsville (antiguamente llamado Blair). Su objetivo es investigar y documentar la leyenda de una mujer acusada de brujería en el siglo XVIII.
Lo que iba a ser una excursión de dos días se convierte en una pesadilla cuando los estudiantes pierden su mapa y comienzan a desorientarse. Aislados, empiezan a escuchar ruidos extraños, llantos de niños y a encontrar símbolos siniestros de madera y montículos de piedras alrededor de su campamento.
Un año después de su desaparición, la policía encuentra el equipo de grabación de los jóvenes. La película entera está compuesta por los videos y el material que dejaron atrás, mostrando sus últimos y desesperados días de terror.