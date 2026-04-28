Confirma Madonna colaboración con Sabrina Carpenter

Madonna confirmó oficialmente el título y la fecha de estreno de su esperada colaboración con Sabrina Carpenter. La canción se llama Bring Your Love y llegará a todas las plataformas a partir de este 30 de abril.
Luego de acompañar a Sabrina Carpenter en su presentación de Coachella, donde ambas ofrecieron un adelanto de su colaboración, fue la propia Madonna quien confirmó en redes sociales que el tema llevará por título Bring Your Love.
“Tenemos algo que decir al respecto. Bring Your Love, 30 de abril”, escribió la cantante, quien acompañó el mensaje con la portada oficial del sencillo. Por su parte, Sabrina Carpenter replicó el anuncio casi de inmediato, provocando que la imagen se viralizara rápidamente en redes sociales.
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El tema ya había generado gran entusiasmo entre los fans el pasado 17 de abril de 2026, durante la presentación de Sabrina Carpenter como headliner del segundo fin de semana de Coachella, señala quien.com
En uno de los momentos más comentados de la noche, la cantante sorprendió al invitar a Madonna al escenario principal. Juntas interpretaron los clásicos Vogue y Like a Prayer, para después estrenar en vivo por primera vez Bring Your Love, el primer sencillo del nuevo álbum de la Reina del Pop, Confessions II.
La reacción del público en el desierto de Indio fue inmediata: ovaciones, euforia y una ola de comentarios en redes sociales que convirtió el momento en tendencia mundial en cuestión de minutos.
Bring Your Love es una colaboración cargada de energía dance en la que se unen dos generaciones del pop: Madonna , considerada una de las máximas figuras del género, y Sabrina Carpenter, una de las artistas más destacadas del momento.
Fuentes cercanas a la producción señalan que se trata de una canción original escrita y producida bajo la visión de la Reina del Pop junto a su histórico colaborador Stuart Price, el mismo responsable del álbum Confessions On A Dance Floor de 2005.
Sabrina, quien en distintas ocasiones ha expresado su admiración por Madonna, había alimentado durante meses los rumores sobre una posible colaboración. Finalmente, el encuentro artístico se concretó cuando invitó personalmente a la intérprete de Hung Up a presentarse con ella en Coachella.
La aparición sorpresa fue descrita como un momento simbólico, ya que ocurrió exactamente 20 años después de que Madonna se presentara en el mismo festival en 2006 para promocionar el primer Confessions.
Además, el nuevo material de Madonna, Confessions II, fue anunciado oficialmente el 15 de abril de 2026 y tiene previsto lanzarse el 3 de julio de 2026. El proyecto será la secuela del disco que contiene éxitos como Hung Up, Sorry y Get Together.