Confirma Madonna colaboración con Sabrina Carpenter

Madonna confirmó oficialmente el título y la fecha de estreno de su esperada colaboración con Sabrina Carpenter. La canción se llama Bring Your Love y llegará a todas las plataformas a partir de este 30 de abril. Luego de acompañar a Sabrina Carpenter en su presentación de Coachella, donde ambas ofrecieron un adelanto de su colaboración, fue la propia Madonna quien confirmó en redes sociales que el tema llevará por título Bring Your Love. “Tenemos algo que decir al respecto. Bring Your Love, 30 de abril”, escribió la cantante, quien acompañó el mensaje con la portada oficial del sencillo. Por su parte, Sabrina Carpenter replicó el anuncio casi de inmediato, provocando que la imagen se viralizara rápidamente en redes sociales.

El tema ya había generado gran entusiasmo entre los fans el pasado 17 de abril de 2026, durante la presentación de Sabrina Carpenter como headliner del segundo fin de semana de Coachella, señala quien.com En uno de los momentos más comentados de la noche, la cantante sorprendió al invitar a Madonna al escenario principal. Juntas interpretaron los clásicos Vogue y Like a Prayer, para después estrenar en vivo por primera vez Bring Your Love, el primer sencillo del nuevo álbum de la Reina del Pop, Confessions II. La reacción del público en el desierto de Indio fue inmediata: ovaciones, euforia y una ola de comentarios en redes sociales que convirtió el momento en tendencia mundial en cuestión de minutos.