Confirma Maite Perroni que no volverá a RBD

Pese a que se rumoraba desde hace tiempo, Maite Perroni no regresará a la agrupación para ningún tipo de actividad, según confirmó su esposo.

La gira de 2023 del exitoso grupo no solo ilusionó a los fanáticos con la posibilidad de un regreso y más conciertos, sino que también evidenció acusaciones de fraude contra el mánager, tensiones internas y diferencias entre los integrantes.

Todo el escándalo que dejó el Soy Rebelde Tour alrededor de RBD no da tregua para sus protagonistas. Aunque los procesos legales continúan en los juzgados, las tensiones y enemistades parecen seguir vivas. En este contexto, Andrés Tovar salió a hablar para defender a su esposa, Maite Perroni.

NADIE MÁS FELIZ Y EXITOSO QUE TÚ TE VA A CRITICAR. Lo harán los mediocres, envidiosos, dolidos e ignorantes. Maite es Maite y ella no compite con nadie, no tiene porqué. Vamos a resultados y números para que no se sigan avergonzando a sí mismos afirmando con tal seguridad cosas...

En un comunicado difundido en Twitter, el productor del talk show de Rocío Sánchez Azuara en TV Azteca explicó que la decisión de su esposa se debe a que no tolerará más faltas de respeto, informó vanguardia.com

“Un proyecto en el que haya abusos, robos y malos tratos, no va a participar”, escribió Tovar. Aunque Perroni ama a la banda, su música y a los fanáticos, su pareja subrayó que los valores de la actriz están por encima del dinero.

“Así pierda un proyecto que ama y que le corresponde por ser parte de él. Nadie más feliz y exitoso que tú te va a criticar. Lo harán los mediocres, envidiosos, dolidos e ignorantes. Maite es Maite y no compite con nadie. Vamos a resultados y números para que no sigan avergonzándose a sí mismos afirmando con tal seguridad cosas que solo ocurren en sus cabezas”, declaró molesto el productor.

En varias ocasiones la prensa ha intentado entrevistar a la protagonista de melodramas como Cuidado con el ángel o La gata, sin embargo, ella prefiere no hablar del tema y enfocarse en su faceta como madre.

“No peleen por alguien que ni los voltea a ver, ni busquen pleitos. La ficción está en la televisión”, remarcó Tovar.

El productor destacó también que los trabajos de su esposa se mantienen entre los primeros lugares en plataformas de streaming. “En actuación, sus telenovelas y series en Amazon y Netflix siguen entre las más vistas por millones, ocupando los primeros lugares actualmente en todo el mundo”, aseguró.

Maite Perroni confirmó hace semanas que se prepara para su debut en Hollywood, donde interpretará a la madre del personaje de Xóchitl Gómez en una próxima producción.