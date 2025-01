Confirma Majo Aguilar distanciamiento con su prima Ángela

En el clip, la intérprete de No voy a llorar hizo una declaración contundente sobre los señalamientos que constantemente recibe en las distintas plataformas digitales, señala quien.com

“Ya no me puedo hacer de la vista gorda sobre muchos comentarios que ponen en mis redes. Hace algunos meses que ya no tengo comunicación con mi familia, hace un par de años donde no tenemos una relación donde nos frecuentemos tanto”, subrayó la cantante.

En el video en el que confirmó que está distanciada de Ángela Aguilar, la cantante Majo Aguilar abordó las críticas contra su prima, aclarando que le desagrada que la juzguen a través de sus redes sociales.

“Pero eso no significa que mi tío Pepe y Ángela no sean importantes en mi vida. Aunque ya no tenga una relación tan frecuente con ellos, porque el cariño lo tengo, por ese amor y convivencia que sí tuve durante mi adolescencia. Vayamos con el camino del amor. Me incomoda que escriban sobre mi prima en mis comentarios”, señaló.

“Quiero mandarles mucho amor y en este momento estoy sintiendo empatía por mi tío Pepe y por Ángela, aunque en este momento no tenga mucha comunicación con ellos, si fueron parte importante y por ende van a ser parte importante de mi vida”, agregó.