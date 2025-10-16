Confirma María Antonieta de las Nieves su retiro y el ‘adiós’ a ‘La Chilindrina’

La noticia fue compartida por la propia actriz en el canal de YouTube de Matilde Obregón, donde fue sincera sobre el profundo proceso que llevó de manera personal para poder llegar a tomar la decisión, misma que no fue fácil.

La actriz, de 75 años, reveló en una emotiva entrevista que “La Chilindrina ya se fue”, marcando el cierre de una legendaria y larga carrera dedicada a las giras en funciones de circo.

Después de más de 50 años de interpretar a uno de los iconos más queridos de la comedia mexicana, María Antonieta de las Nieves ha confirmado su retiro de los escenarios.

María Antonieta de las Nieves rememoró con una sonrisa la energía que el personaje le brindaba en el pasado. Recordó cómo llegaba agotada a sus compromisos, pero una vez frente al público, ocurría una metamorfosis total, señala milenio.com

“Todavía hasta la fecha me acuerdo de mis presentaciones anteriores que llegaba cansada, pero aquí está La Chilindrina y sale cantando, bailando, una transformación total”.

Lo cierto es que la actriz fue enfática al confirmar el final de esa intensa etapa laboral. “Ya se fue en Perú. A lo mejor algún comercial o promocional, pero ya como estaba yo entregada al circo con dos o tres funciones diarias, ya no”, dijo.

La decisión de reducir su ritmo de trabajo obedece a una necesidad personal profunda, la cual confesó en la entrevista: “Tengo 75 años y no he descansado un momento de mi vida”.

La actriz señaló que el fallecimiento de su esposo, Gabriel Fernández, fue un factor determinante para tomar la decisión de alejarse de los reflectores.

“Mi viejito...desde que él se fue estar en la pista me costaba trabajo. Entonces creo que ya estoy preparándome para hacer otras cosas”. María Antonieta de las Nieves afirmó que ahora se enfoca en aprender a disfrutar de la tranquilidad, lo cual resultaba ser un privilegio ante una agenda tan complicada en sus compromisos laborales.

“Ahora estoy sabiendo lo que es estar en una casa, en una cama. Estoy en mi cama con mis perras viendo la tele y estoy feliz”, resaltó.

Aunque la actriz aclara que su adiós es por el extenuante ritmo de trabajo, no descarta alguna aparición ocasional. “No digo que me voy a retirar de por vida, a lo mejor La Chilindrina en una entrevista la voy a sacar, pero de estar trabajando tanto, ya no”, resaltó.