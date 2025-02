Confirma Mariana Ochoa ruptura de OV7 tras no ser invitada al ‘90’s Pop Tour’

“Me levanté con la noticia de que habrá un concierto y vi un póster en donde aparecían ellos cuatro para hacer una Arena, creo que en marzo y pues dije: ‘Ah caray, nadie me invitó’, evidentemente no estoy en la foto”, declaró la cantante.

“Si me hubieran invitado, probablemente hubiera dicho que no. Yo llevo más de un año construyendo mi propia carrera, estoy lanzando música nueva, pero lo que no se vale es que sigan hablando de OV7 y ahora se van a subir al escenario ¿cuatro? Solo se puede hacer uso del nombre OV7 si estamos los siete juntos y arriba del escenario”, añadió.

Horas más tarde, Erika Zaba aprovechó su encuentro con la prensa en un evento para brindar su postura y desmentir parte de lo dicho por su ex compañera de agrupación, señala quien.com

“No están anunciando OV7, están anunciando a Kalimba, M’Balia, Erika Baba y Ari Boroboy, ustedes saben la fractura que hay de un año para acá y, en esta ocasión, Ari fue el que nos invitó a su fiesta”, manifestó.

Por su parte, M’Balia Marichal sentenció. “Pero todas las configuraciones son afortunadas y no siempre se puede estar completos, pero cada vez que lo hemos hecho, seamos los que seamos, ha sido memorable”.