La vocalista de la agrupación no dio muchos detalles al respecto, ya que simplemente comentó que su reencuentro será hasta 2024, pero sus fans ya comienzan a especular sobre la gira que podrían tener para volver a cantar temas como: Me muero, Algo más o El sol no regresa.

Al inicio la agrupación estuvo conformada por Natalia Jiménez, Ángel Reyero y Pablo Dominguez, pero este último salió en 2008. Actualmente la interprete se prepara para iniciar con su gira ‘Antología 20 años tour’, es por ello que quizás tuvieron que postergar el reencuentro de la banda.