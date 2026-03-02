Confirma Netflix estreno del concierto de Harry Styles, ‘Una Noche en Manchester’

El disco también se lanza oficialmente ese mismo 6 de marzo, marcando el inicio de una nueva etapa musical con una estética disco renovada.

Se trata de un concierto especial grabado en vivo desde el Co-op Live, donde el cantante se presentará este viernes 6 de marzo de 2026 para interpretar, por primera vez en vivo y de principio a fin, su cuarto álbum de estudio: Kiss All the Time . Disco, Occasionally.

El nombre de Harry Styles volvió a dominar las tendencias luego de que Netflix Latinoamérica confirmara el lanzamiento de su nuevo especial de concierto titulado Harry Styles. Una Noche en Manchester.

Netflix estrenará el concierto a nivel mundial el domingo 8 de marzo de 2026. En Latinoamérica, el horario confirmado será a las 13:00 horas hora de la Ciudad de México).En países como Argentina y Chile, alrededor de las 15:00 o 16:00 horas, dependiendo del huso horario, señala elimparcial.com

La cuenta oficial @NetflixLAT lo anunció con un mensaje directo y cargado de emoción: “En sus marcas, listos, fuera. Harry Styles. Una Noche en Manchester. Estrena el 8 de marzo a las 1:00 PM CDMX en Netflix’’.

El anuncio vino acompañado de un teaser que ya circula ampliamente en redes sociales.

Este especial marca el primer concierto completo de Harry disponible en streaming desde su pausa posterior a su gira Love On Tour. La producción corre a cargo de Fulwell Entertainment, la misma compañía detrás de grandes producciones televisivas internacionales.

De acuerdo con lo adelantado, será una experiencia íntima pero de gran formato, enfocada completamente en la nueva era musical del artista.

El movimiento no solo acompaña el lanzamiento del álbum, sino que convierte el estreno en un evento global sincronizado: concierto en vivo el viernes, disco nuevo ese mismo día y streaming mundial el domingo.