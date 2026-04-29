Confirma Netflix la segunda temporada de ‘Stranger Things: Tales From 85’

A pesar de no contar con las voces originales del elenco principal, la serie logró debutar con fuerza en el puesto número siete del chart global.

Netflix no ha necesitado más tiempo para confirmar que el universo creado por los hermanos Duffer sigue siendo la “gallina de los huevos de oro” de la plataforma, incluso cuando cambia los actores de carne y hueso por una estética animada que ha cautivado a los fans.

El fenómeno de Hawkins es imparable. Apenas cinco días después de aterrizar en el catálogo, la nueva serie animada ‘Stranger Things: Tales From ’85’ ha recibido luz verde para una segunda temporada.

Con 13.8 millones de horas vistas en su primer fin de semana, el equivalente a 2.8 millones de visualizaciones completas, la audiencia dejó claro que tiene hambre de más historias del Upside Down, informa elimparcial.com.

Esta velocidad de renovación es inusual en Netflix, lo que sugiere que los datos de retención de audiencia (cuánta gente terminó la serie tras ver el primer capítulo) son extremadamente positivos.

Para los puristas de la cronología, esta serie es una pieza esencial del rompecabezas. Se sitúa exactamente en el invierno de 1985, justo entre el final de la Temporada 2 y el inicio de la Temporada 3.

La trama nos muestra a Eleven, Mike, Dustin y el resto del grupo intentando llevar una vida normal entre partidas de D&D y peleas de bolas de nieve.

La serie fue desarrollada por Eric Robles y Jennifer Muro, con la producción ejecutiva de los propios hermanos Duffer y Shawn Levy. La animación corre a cargo de Flying Bark, el estudio que ha demostrado que se puede mantener la atmósfera oscura y nostálgica de la serie original en un formato visual completamente nuevo.

Aunque no se escucha a Millie Bobby Brown, el reparto de voces cuenta con talentos como Odessa A’zion, Lou Diamond Phillips y Janeane Garofalo, quienes han logrado dar una nueva identidad a los personajes que ya se conocen.

Con la renovación confirmada, los rumores apuntan a que los nuevos episodios profundizarán en los misterios que conectan directamente con el Starcourt Mall, preparando el terreno para el verano más sangriento de Hawkins.

Netflix ha encontrado en la animación el puente perfecto para mantener viva la llama mientras el mundo espera el épico final de la serie original.