Confirma Netflix secuela de Las ‘Guerreras K-pop’

La película animada Las guerreras K-pop tendrá una secuela oficial. La plataforma Netflix confirmó que los cineastas Maggie Kang y Chris Appelhans volverán para escribir y dirigir la nueva entrega. El proyecto será el primer título dentro de un acuerdo exclusivo de varios años que ambos realizadores firmaron con la plataforma para desarrollar películas animadas. La producción estará nuevamente a cargo de Sony Pictures Animation. En un comunicado, Maggie Kang celebró la recepción que tuvo la primera película y el entusiasmo del público por ver más de este universo.

“Como cineasta coreana, me siento muy orgullosa de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes. Hay mucho más en este mundo que hemos construido y me emociona poder mostrarlo. Este es sólo el principio”. Por su parte, Chris Appelhans destacó el vínculo que el equipo creativo ha desarrollado con los personajes y su mundo, detalla elimparcial.com “Estos personajes son como nuestra familia, su mundo se ha convertido en nuestro segundo hogar. Estamos emocionados por escribir su próximo capítulo, ponerlos a prueba y ver cómo evolucionan, y seguir superando los límites de cómo la música, la animación y la narrativa pueden combinarse”.