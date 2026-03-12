Confirma Netflix secuela de Las ‘Guerreras K-pop’

La película animada Las guerreras K-pop tendrá una secuela oficial. La plataforma Netflix confirmó que los cineastas Maggie Kang y Chris Appelhans volverán para escribir y dirigir la nueva entrega.
El proyecto será el primer título dentro de un acuerdo exclusivo de varios años que ambos realizadores firmaron con la plataforma para desarrollar películas animadas. La producción estará nuevamente a cargo de Sony Pictures Animation.
En un comunicado, Maggie Kang celebró la recepción que tuvo la primera película y el entusiasmo del público por ver más de este universo.
“Como cineasta coreana, me siento muy orgullosa de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes. Hay mucho más en este mundo que hemos construido y me emociona poder mostrarlo. Este es sólo el principio”.
Por su parte, Chris Appelhans destacó el vínculo que el equipo creativo ha desarrollado con los personajes y su mundo, detalla elimparcial.com
“Estos personajes son como nuestra familia, su mundo se ha convertido en nuestro segundo hogar. Estamos emocionados por escribir su próximo capítulo, ponerlos a prueba y ver cómo evolucionan, y seguir superando los límites de cómo la música, la animación y la narrativa pueden combinarse”.
Desde Netflix, la directora en jefe de contenidos Bela Bajaria aseguró que la película logró crear una comunidad global de seguidores.
“Con Las guerreras K-pop, Maggie y Chris no sólo llegaron al público, sino que encendieron un fandom global que traspasó idiomas, generaciones y géneros”.
En la misma línea, el director del área de cine de la plataforma, Dan Lin, afirmó que el proyecto se convirtió en uno de los mayores fenómenos del servicio.
“Nuestro objetivo es hacer la película favorita de alguien, y ellos lo lograron al crear la película más popular de Netflix de todos los tiempos”.
Desde Sony Pictures Animation, sus copresidentes Kristine Belson y Damien de Froberville destacaron que la visión creativa de Kang y Appelhans fue clave para el impacto de la primera película.
Por ahora, no se han revelado detalles de la trama ni la fecha de estreno de la secuela, pero el anuncio confirma que la historia continuará y que el universo de Las guerreras K-pop seguirá expandiéndose.