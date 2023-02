That 90′s Show no tiene siquiera un mes en Netflix y la serie ya es toda una sensación. Un total de 10 episodios con gran parte del cast original y las nuevas generaciones de jóvenes en Point Place sirvieron para cautivar a los fans de la precuela de esta historia, That 70′s Show.

El éxito fue tan rotundo que la serie confirmó que habrá segunda temporada. Y además esta llegará con 16 episodios, seis adicionales a la primera entrega, detalló publimetro.com

Topher Grace (EricForman) y Laura Prepon (Donna Pinciotti) son ahora padres de una adolescente, sobre quien giran los focos de este nuevo desarrollo.