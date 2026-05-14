Confirma Netflix una nueva temporada de ‘La Casa de Papel’

Aunque la plataforma no ha confirmado si se trata de una sexta temporada directa o de un nuevo spin-off, la noticia dejó claro que la historia todavía tiene mucho por contar.

El anuncio llegó a través de redes sociales con una frase que resume el espíritu de la serie, “La revolución nunca termina”. El mensaje estuvo acompañado por imágenes emblemáticas de la producción, incluyendo la presencia de Álvaro Morte, quien dio vida a “El Profesor”, el cerebro detrás de los atracos más famosos de la televisión.

La casa de papel está de vuelta. A casi cinco años del estreno de su última parte, Netflix confirmó que el universo de la exitosa producción española continuará con una nueva fase narrativa, desatando la emoción de millones de fans en todo el mundo.

Desde su estreno en 2017, La casa de papel se convirtió en uno de los mayores éxitos internacionales de habla no inglesa. La serie, creada por Álex Pina, narró dos atracos espectaculares: el asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el robo al Banco de España, detalla elimparcial.com

La producción destacó por su identidad visual, con los icónicos monos rojos y las máscaras de Salvador Dalí, además de personajes con nombres de ciudades como Tokio, Berlín, Nairobi, Río y Lisboa.

Con el paso de los años, estos elementos se convirtieron en símbolos reconocibles a nivel mundial y en disfraces recurrentes durante Halloween y convenciones de cultura pop.

La quinta temporada, estrenada en dos partes en 2021, puso fin al gran atraco al Banco de España. En ese desenlace, el Profesor logró sacar adelante el plan y proteger a su equipo, cerrando la historia principal con una victoria estratégica frente a las autoridades.

Durante años, muchos fans asumieron que ese sería el final definitivo. Sin embargo, el éxito sostenido de la franquicia llevó a Netflix a explorar nuevas historias dentro del mismo universo.

La próxima producción del universo llevará por título Berlín y la dama del armiño y se estrenará el 15 de mayo. La nueva historia trasladará la acción a Sevilla y contará con la incorporación de Inma Cuesta al elenco.

El personaje central seguirá siendo Berlín, interpretado por Pedro Alonso, uno de los personajes más populares de toda la saga. Hasta ahora, Netflix no ha confirmado oficialmente una sexta temporada de la serie principal.

Una de las teorías más comentadas entre los fans apunta a un proyecto centrado en Fernando Cayo, quien interpretó al coronel Tamayo.

La trama podría abordar la búsqueda del oro desaparecido tras el asalto al Banco de España, uno de los cabos sueltos más importantes del final de la serie. Este enfoque permitiría continuar la historia sin repetir la estructura original.

La aparición de Álvaro Morte en los materiales promocionales fue uno de los detalles que más llamó la atención. El actor se convirtió en el rostro principal de la franquicia gracias a su interpretación del Profesor, un personaje admirado por su inteligencia, calma y capacidad estratégica.

Su eventual regreso sería clave para conectar la nueva producción con la historia original.