Confirma Nicole Kidman el fin del rodaje de ‘Practical Magic 2’

La actriz Nicole Kidman confirmó que la filmación de Practical Magic 2 llegó a su fin. A través de un mensaje en redes sociales, publicó un breve video acompañado de la frase That’s a wrap on #PracticalMagic2! Thank you to the cast & crew for all your magic”.

Con estas palabras, expresó su gratitud al reparto y al equipo técnico que participaron en la producción.

La secuela de la película de culto de 1998 tiene ya marcada su fecha de lanzamiento, será el 18 de septiembre de 2026. La historia retomará la vida de las hermanas Owens, personajes interpretados nuevamente por Sandra Bullock y Nicole Kidman.