Confirma Nodal haberse casado con Ángela Aguilar en Roma, después de romper con Cazzu

Christian Nodal volvió a acaparar la atención al confirmar que se casó con Ángela Aguilar en Roma a tan solo unos días de terminar su relación con Cazzu, la mamá de su hija Inti. El cantante reveló en entrevista con Adela Micha que terminó con la artista argentina el 8 de mayo para casarse de manera espiritual el 29 de ese mismo mes con la hija de Pepe Aguilar. Aseguró que su relación con Ángela le hizo sentir algo completamente nuevo, por lo que, tras terminar un concierto en Ensenada, no quiso esperar más tiempo y tomó la decisión de casarse de manera repentina.

“El 29 de mayo, mi corazón lo siente. Terminando un evento, llegamos a Roma. Toda esa experiencia fue hermosa, fue una aventura, se respiraba el amor, se sentía el amor en todas partes”, confesó; y agregó: “Me sentí vivo, más vivo y más feliz que nunca”. “Como que nunca había amado o había encontrado el amor por las razones correctas”, agregó. De acuerdo con el intérprete de Botella tras botella, su decisión de casarse con Ángela Aguilar se dio de manera natural.