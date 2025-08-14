Confirma Nodal haberse casado con Ángela Aguilar en Roma, después de romper con Cazzu

Christian Nodal volvió a acaparar la atención al confirmar que se casó con Ángela Aguilar en Roma a tan solo unos días de terminar su relación con Cazzu, la mamá de su hija Inti.
El cantante reveló en entrevista con Adela Micha que terminó con la artista argentina el 8 de mayo para casarse de manera espiritual el 29 de ese mismo mes con la hija de Pepe Aguilar.
Aseguró que su relación con Ángela le hizo sentir algo completamente nuevo, por lo que, tras terminar un concierto en Ensenada, no quiso esperar más tiempo y tomó la decisión de casarse de manera repentina.
“El 29 de mayo, mi corazón lo siente. Terminando un evento, llegamos a Roma. Toda esa experiencia fue hermosa, fue una aventura, se respiraba el amor, se sentía el amor en todas partes”, confesó; y agregó: “Me sentí vivo, más vivo y más feliz que nunca”.
“Como que nunca había amado o había encontrado el amor por las razones correctas”, agregó.
De acuerdo con el intérprete de Botella tras botella, su decisión de casarse con Ángela Aguilar se dio de manera natural.
“Se dio todo, se dio todo. Entonces, llamo al joyero, llamo a un amigo... Nunca fue planeado. Todavía cuando fui a hablar con mi suegro el 22 de mayo, fue para hablar y salir... Yo le iba a pedir que fuera mi novia, nunca le conté al suegro de que ‘me la voy a llevar’, no existía eso...Roma fue, literalmente, terminar el concierto en Ensenada”, dijo.
Fue entonces que haciéndole caso a su corazón planeó una ceremonia espiritual: “En el avión dije: ‘ella es mi amor verdadero, con ella me quiero morir’. Entonces le hablé al joyero, le hablé a un amigo y organicé una boda espiritual, porque no se podía la legal”, agregó.
Aclaró que la relación con Ángela Aguilar comenzó cuando él ya estaba soltero y recalcó que su romance con Cazzu terminó el 8 de mayo luego de haber terminado en seis veces anteriores, incluso señaló que fue él mismo quien le informó a la mamá de su hija de su boda, señala quien.com
“Mi ex sabía de la boda, ya sabía que estaba casado. Yo le avisé el 20 de mayo: ‘estoy saliendo con alguien, es una figura pública y te vas a enterar’. Cazzu lo entendió, no sé cómo lo tomó su corazón; a lo que entiendo, no muy bien”.
Durante la entrevista, Nodal también compartió algunos detalles de cómo fueron los últimos meses junto a la artista argentina, según el cantante ya no vivían como pareja.
“Cuando terminamos ya no había amor. Ya dormíamos separados, éramos ‘roomies’, muy buenos amigos, pero se acabó la chispa y de nuestra boca ya no salía nada que fuera de amor. Cuando ella me dijo que buscara a alguien más, ahí me desenamoré”, explicó.