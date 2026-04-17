Confirma Paramount la secuela de ‘Guerra Mundial Z’, 13 años después de su estreno

Tras más de una década de espera y una cancelación que parecía definitiva, Paramount ha sorprendido a la industria al anunciar en la CinemaCon que la secuela de Guerra Mundial Z está oficialmente de regreso en desarrollo, de acuerdo con un reporte publicado por Sensacine.
Este anuncio pone fin a un periodo de siete años desde que el proyecto fuera descartado en 2019, devolviendo a la pantalla grande la franquicia de zombis más exitosa del cine.
La noticia no solo ha emocionado a los seguidores del cine de terror, sino que también ha reactivado una pregunta recurrente: ¿por qué una película tan exitosa tardó tanto en tener una continuación?
Para entender la magnitud del anuncio, hay que recordar el impacto de la cinta original. Estrenada hace 13 años y protagonizada por Brad Pitt, Guerra Mundial Z marcó un hito en el género de terror.
Bajo la dirección de Marc Forster, la producción no solo se convirtió en la más cara de su categoría en esa época, sino que logró recaudar más de 540 millones de dólares en todo el mundo, detalla elimparcial.com
Esa cifra no es menor, hasta el día de hoy, la película se mantiene como el filme de zombis más taquillero de la historia del cine. La historia, basada en la novela de Max Brooks, seguía a Gerry Lane (Pitt), un empleado de la ONU que recorría el planeta para intentar detener una pandemia que convertía a la población en criaturas agresivas y veloces.
El éxito fue rotundo, pero también llegó acompañado de una producción complicada. Ese antecedente fue solo el inicio de un camino aún más accidentado para su secuela.
Lograr que esta segunda parte vea la luz ha sido un proceso lleno de obstáculos. De hecho, la primera entrega ya había tardado seis años en concretarse desde que se compraron los derechos. Pero la secuela superó esa marca sin dificultades.
Entre 2015 y 2019, Paramount intentó sacar adelante el proyecto sin éxito. Se vincularon directores de renombre como David Fincher (Seven, La red social) y J.A. Bayona (Lo imposible, El orfanato). Incluso se contrató a Steven Knight, guionista de Peaky Blinders, para escribir el libreto. A pesar de eso, en 2019 el estudio decidió cancelar la producción de forma indefinida.
El argumento oficial en ese momento fue que el presupuesto estimado era demasiado alto y que no se lograba concretar una visión creativa que justificara la inversión. Durante siete años, los fanáticos dieron por muerta la franquicia.
Aunque la confirmación de Paramount en la CinemaCon ha generado grandes expectativas, el estudio se ha reservado los detalles específicos. Actualmente se desconoce quién dirigirá la cinta o quiénes formarán parte del elenco.
Una de las mayores incógnitas es el nivel de involucramiento de Brad Pitt. No se ha confirmado si retomará su papel protagónico como Gerry Lane o si participará únicamente en su faceta de productor, algo que ya hizo en la primera película y en otros proyectos exitosos. Tampoco hay información sobre fechas de rodaje o estreno.