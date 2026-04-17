Confirma Paramount la secuela de ‘Guerra Mundial Z’, 13 años después de su estreno

Tras más de una década de espera y una cancelación que parecía definitiva, Paramount ha sorprendido a la industria al anunciar en la CinemaCon que la secuela de Guerra Mundial Z está oficialmente de regreso en desarrollo, de acuerdo con un reporte publicado por Sensacine. Este anuncio pone fin a un periodo de siete años desde que el proyecto fuera descartado en 2019, devolviendo a la pantalla grande la franquicia de zombis más exitosa del cine. La noticia no solo ha emocionado a los seguidores del cine de terror, sino que también ha reactivado una pregunta recurrente: ¿por qué una película tan exitosa tardó tanto en tener una continuación?

Para entender la magnitud del anuncio, hay que recordar el impacto de la cinta original. Estrenada hace 13 años y protagonizada por Brad Pitt, Guerra Mundial Z marcó un hito en el género de terror. Bajo la dirección de Marc Forster, la producción no solo se convirtió en la más cara de su categoría en esa época, sino que logró recaudar más de 540 millones de dólares en todo el mundo, detalla elimparcial.com Esa cifra no es menor, hasta el día de hoy, la película se mantiene como el filme de zombis más taquillero de la historia del cine. La historia, basada en la novela de Max Brooks, seguía a Gerry Lane (Pitt), un empleado de la ONU que recorría el planeta para intentar detener una pandemia que convertía a la población en criaturas agresivas y veloces.

Se desconoce su Brad Pitt retomará su papel en el filme.