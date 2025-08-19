Confirma Pepe Aguilar la idea de escribir la bioserie de su familia

Pepe Aguilar confirmó que sigue en pie la idea de escribir una bioserie que contará la historia de su familia, abarcando tres generaciones, además de revelar el nombre del actor que le gustaría que lo interpretara.
“Sí, estamos en eso, fíjate, yo creo que todo será a su momento y a su tiempo. Y estamos en eso, conocí a unos amigos que de hecho van a venir aquí al show, productores que han hecho varias películas en Hollywood y en México. Y estamos hablando de hacer la serie de mis papás, o sea, retomar ese proyecto que no he hecho la verdad por falta de tiempo”, explicó.
En entrevista con Televisa Espectáculos, Pepe Aguilar dejó claro que la producción será ambiciosa y personal, y que, aunque un actor puede caracterizarse, tiene en mente a alguien que guarda un gran parecido con él.
“Híjole, uno que se parezca mucho, mucho, mucho físicamente... Pero alguien que se parece mucho podría ser como Jason Momoa”, declaró antes de soltar una gran carcajada.
Recientemente el cantante regresó a uno de los escenarios más importantes del mundo, el Hollywood Bowl, donde se presentó por primera vez hace 23 años. En aquella ocasión, marcó un precedente al pisar ese recinto, ya que solo lo hacían artistas de otros géneros, señala quien.com
“Sí, fui el primero aquí, no dejaban entrar más que música clásica casi casi y uno que otro rockero que de repente le daban chance, pero a latinos no. De hecho, fui de los primeros latinos y el primer cantante de música mexicana”, recordó.
Christian Nodal volvió a acaparar miradas tras reaparecer en público junto a su esposa, Ángela Aguilar, justo después de la polémica entrevista que le concedió a Adela Micha.
En esa charla, el intérprete de Botella tras botella habló por primera vez sobre su separación de Cazzu y también sobre cómo nació su historia de amor con la hija de Pepe Aguilar.