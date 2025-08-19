Confirma Pepe Aguilar la idea de escribir la bioserie de su familia

Pepe Aguilar confirmó que sigue en pie la idea de escribir una bioserie que contará la historia de su familia, abarcando tres generaciones, además de revelar el nombre del actor que le gustaría que lo interpretara.

“Sí, estamos en eso, fíjate, yo creo que todo será a su momento y a su tiempo. Y estamos en eso, conocí a unos amigos que de hecho van a venir aquí al show, productores que han hecho varias películas en Hollywood y en México. Y estamos hablando de hacer la serie de mis papás, o sea, retomar ese proyecto que no he hecho la verdad por falta de tiempo”, explicó.

En entrevista con Televisa Espectáculos, Pepe Aguilar dejó claro que la producción será ambiciosa y personal, y que, aunque un actor puede caracterizarse, tiene en mente a alguien que guarda un gran parecido con él.